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Источник: Сбербанк получит нереализованную часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения

Экономика и бизнес
21 августа, 21:19 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

По словам собеседника агентства, речь идет о квоте на сумму порядка 800 тыс. рублей

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минфин России намерен передать Сбербанку часть квоты по продаже ОФЗ для населения (ОФЗ-н), которую не реализовал ВТБ, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

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"Речь идет о квоте на сумму порядка 800 тыс. рублей, которую не реализовал ВТБ. Минфин намерен передать ее Сбербанку", - сообщил он.

Минфин начал размещать ОФЗ-н в апреле, первый транш на 15 млрд рублей был реализован примерно за месяц. В июне Минфин начал реализацию второго транша на такую же сумму, из которого квота Сбербанка составила 8,2 млрд рублей, а ВТБ - 6,8 млрд рублей.

Представители ВТБ и Сбербанка отказались комментировать передачу квот. Представитель Сбербанка лишь сообщил ТАСС, что на пятницу 18 августа госбанк реализовал ОФЗ-н на 7,82 млрд рублей.

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