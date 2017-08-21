Источник: Сбербанк получит нереализованную часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минфин России намерен передать Сбербанку часть квоты по продаже ОФЗ для населения (ОФЗ-н), которую не реализовал ВТБ, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Речь идет о квоте на сумму порядка 800 тыс. рублей, которую не реализовал ВТБ. Минфин намерен передать ее Сбербанку", - сообщил он.

Минфин начал размещать ОФЗ-н в апреле, первый транш на 15 млрд рублей был реализован примерно за месяц. В июне Минфин начал реализацию второго транша на такую же сумму, из которого квота Сбербанка составила 8,2 млрд рублей, а ВТБ - 6,8 млрд рублей.

Представители ВТБ и Сбербанка отказались комментировать передачу квот. Представитель Сбербанка лишь сообщил ТАСС, что на пятницу 18 августа госбанк реализовал ОФЗ-н на 7,82 млрд рублей.