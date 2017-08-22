Суд в Киеве пересмотрит дело о конфискации дивидендов "Газтранзита", положенных "Газпрому"

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Высший хозяйственный суд Киева отправил на повторное рассмотрение дело о конфискации 79,877 млн гривен (более $3 млн) дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев). Об этом говорится в постановлении суда от 15 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебный решений.

"Кассационные жалобы главного государственного исполнителя минюста Украины и антимонопольного комитета удовлетворить частично. Определение Хозяйственного суда Киева от 6 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17 июля отменить", - сказано в сообщении. Суд также постановил передать дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Суд первой инстанции 6 июля разрешил конфисковать 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от "Газтранзита", в счет погашения штрафа и пени, наложенных на российскую компанию антимонопольным комитетом Украины. Всего комитет хочет получить 172 млрд гривен ($6,6 млрд).

Однако 17 июля Киевский апелляционный хозсуд отменил это решение. По мнению апелляционной инстанции, удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

По 40,2174% акций (по 16650 акций) ЧАО "Газтранзит" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрому" и 19,5652% акций (8100 акций) - компании Turusgas (Турция).