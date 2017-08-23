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РФ экспортировала пшеницу в Венесуэлу на $6 млн после старта поставок

Экономика и бизнес
23 августа, 10:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, августа. /ТАСС

Венесуэла импортирует почти 100% пшеницы, основными поставщиками являются США и Канада, у которых республика ежемесячно закупает до 120 тыс. тонн зерна

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КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Россия в августе впервые приступила к экспорту пшеницы в Венесуэлу и отправила зерна на сумму более $6 млн, сообщили ТАСС в среду в Южном таможенном управлении.

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Ранее сообщалось, что Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу в соответствии с соглашением, подписанным двумя странами. Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа.

"По данным таможенной статистики внешней торговли, объемы экспорта пшеницы в Боливарианскую Республику Венесуэлу в августе 2017 года (по состоянию на 21 августа), декларируемой в регионе деятельности Южного таможенного управления, составили 30,5 тыс. тонн на сумму $6,27 млн США", - сказали в управлении.

По данным Россельхознадзора Краснодарского края, первая партия была отправлена в Венесуэлу через порт Новороссийск.

Венесуэла импортирует почти 100% пшеницы, основными поставщиками являются США и Канада, у которых республика ежемесячно закупает до 120 тыс. тонн зерна. В середине мая этого года глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поставки российской пшеницы в республику начнутся "очень скоро". Их объем, по его словам, составит 60 тыс. тонн в месяц.

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