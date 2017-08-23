РФ экспортировала пшеницу в Венесуэлу на $6 млн после старта поставок

Подрядчик: готовность арены ЧМ-2018 в Самаре - более 70%, работы завершатся до конца годаСпорт 23 августа, 11:09
Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-правСпорт 23 августа, 11:01
Более 900 жителей Приморья прошли ПЭТ-исследования для профилактики онкозаболеванийНовости партнеров 23 августа, 10:56
Набсовет РУСАДА 28 августа может утвердить состав комитета по терапевтическим исключениямСпорт 23 августа, 10:47
"Швабе" показал военные тепловизионные разработки на форуме "АРМИЯ-2017"Новости партнеров 23 августа, 10:45
Свердловская область планирует получить 8,5 млрд рублей на строительство ЕКАДНовости Урала 23 августа, 10:40
Футболист ПСЖ Неймар подаст встречный иск на "Барселону"Спорт 23 августа, 10:33
ДВЖД вдвое увеличила перевозки морепродуктов в регионы РФ ускоренными поездамиТранспорт 23 августа, 10:18
Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работуТранспорт 23 августа, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Россия в августе впервые приступила к экспорту пшеницы в Венесуэлу и отправила зерна на сумму более $6 млн, сообщили ТАСС в среду в Южном таможенном управлении.
Ранее сообщалось, что Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу в соответствии с соглашением, подписанным двумя странами. Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа.
"По данным таможенной статистики внешней торговли, объемы экспорта пшеницы в Боливарианскую Республику Венесуэлу в августе 2017 года (по состоянию на 21 августа), декларируемой в регионе деятельности Южного таможенного управления, составили 30,5 тыс. тонн на сумму $6,27 млн США", - сказали в управлении.
По данным Россельхознадзора Краснодарского края, первая партия была отправлена в Венесуэлу через порт Новороссийск.
Венесуэла импортирует почти 100% пшеницы, основными поставщиками являются США и Канада, у которых республика ежемесячно закупает до 120 тыс. тонн зерна. В середине мая этого года глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поставки российской пшеницы в республику начнутся "очень скоро". Их объем, по его словам, составит 60 тыс. тонн в месяц.