РФ экспортировала пшеницу в Венесуэлу на $6 млн после старта поставок

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Россия в августе впервые приступила к экспорту пшеницы в Венесуэлу и отправила зерна на сумму более $6 млн, сообщили ТАСС в среду в Южном таможенном управлении.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу в соответствии с соглашением, подписанным двумя странами. Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа.

"По данным таможенной статистики внешней торговли, объемы экспорта пшеницы в Боливарианскую Республику Венесуэлу в августе 2017 года (по состоянию на 21 августа), декларируемой в регионе деятельности Южного таможенного управления, составили 30,5 тыс. тонн на сумму $6,27 млн США", - сказали в управлении.

По данным Россельхознадзора Краснодарского края, первая партия была отправлена в Венесуэлу через порт Новороссийск.

Венесуэла импортирует почти 100% пшеницы, основными поставщиками являются США и Канада, у которых республика ежемесячно закупает до 120 тыс. тонн зерна. В середине мая этого года глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поставки российской пшеницы в республику начнутся "очень скоро". Их объем, по его словам, составит 60 тыс. тонн в месяц.