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Резидент: создание ТОР на Курилах станет драйвером экономического развития островов

Экономика и бизнес
23 августа, 11:00 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

Гендиректор рыбокомбината "Островной" Михаил Зайцев отметил, что создание ТОР ускорит и облегчит реализацию инвестиционных проектов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Решение о создании территории опережающего развития (ТОР) на Курилах, принятое председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, станет драйвером экономического развития Южных Курил и в значительной мере ускорит и облегчит реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор рыбокомбината "Островной", ставшего первым резидентом ТОР "Курилы", Михаил Зайцев.

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"Режим ТОР - это большой пакет преференций, который поможет нашим проектам быстрее выйти на окупаемость. Это и вопросы предоставления земельных участков под строительство новых производств, и временные сроки согласования проектов, и льготная система кредитования на покупку новой техники, пошлинная и налоговая системы. Все это значительно ускорит и облегчит реализацию инвестиционных проектов", - сказал Зайцев.

Он напомнил, что компания приступила к реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперерабатывающего комплекса "Островной" на острове Шикотан. "Мы уже озвучивали, что объем инвестиций на первом этапе составит 5 млрд рублей, но с учетом детальной проработки может вырасти до 7,5-8 млрд рублей", - сказал Зайцев.

В планах создание высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы. Проект предусматривает в 2017-2020 гг. строительство нового консервного завода мощностью 200 тыс. банок в сутки, корпуса под линию рыбомучной установки, холодильника на 15 тыс. тонн единовременного хранения, двух роботизированных морозильных заводов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Южные Курилы" на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области. Новая ТОР "Курилы" позволит создать в Сахалинской области промышленный центр глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-тихоокеанского региона.

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