"Технопромэкспорт" ищет подрядчиков для монтажа оборудования на ТЭС в Крыму

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех") объявил два конкурса на выполнение "под ключ" строительно-монтажных работ на Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС в Крыму, следует из материалов госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ на Симферопольской ПГУ-ТЭС составляет 620,74 млн руб., на Севастопольсокй ПГУ - 670,94 млн руб. Итоговая цена обоих контрактов будет скорректирована после формирования окончательной ведомости стоимости этапов работ.

Заявки принимаются до 11:00 по московскому времени 8 сентября, рассмотрение заявок пройдет 11 сентября, а итоги будут подведены 14 сентября.

Согласно требованиям обеих заявок, работы должны быть сданы не позднее 15 марта 2018 года. Предполагается, что подрядная организация проведет полный шеф-монтаж и наладку оборудования, пуско-наладочные работы, а также займется оформлением всей необходимой документации.

Материалы и оборудование, используемые подрядчиком, должны соответствовать условиям эксплуатации, в том числе высокой сейсмической опасности и быть стойкими к агрессивным средам, сказано в документах. Кроме того, все поставляемое оборудование и материалы, в том числе, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение в РФ.

В настоящее время "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первой очереди в ТЭС запланирован на начало 2018 года. В июле компания получила право торговать электроэнергией и мощностью с крымских ТЭС.

Турбины для крымских ТЭС

В начале июля этого года разгорелся скандал вокруг поставок на территорию строящихся ТЭС турбин компании Siemens. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем оборудования. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров.

В Siemens тогда заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.

4 августа Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Под санкции попали замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО и ЗАО "Интеравтоматика".

Иск Siemens к двум структурам "Технопромэкспорта" по этому вопросу 18 сентября рассмотрит Арбитражный суд Москвы.