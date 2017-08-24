Туроператор Ted Travel объявляет о прекращении деятельности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Туроператор Ted Travel объявил о прекращении своей деятельности на фоне распространения вируса Коксаки в Турции. Об этом сообщает в четверг пресс-служба туроператора.

"Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция", - говорится в сообщении.

Туристы и иные заказчики услуг туроператора должны обращаться за выплатой страхового возмещения в страховые компании "Инвестстрах" и "Якорь", отмечают в пресс-службе. В то же время Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) указывает, что гражданская ответственность Ted Travel за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на сумму в 50 млн рублей.

"Туристам, находящимся за пределами Российской Федерации по туристским путевкам ООО "Терра", компания будет оказывать всяческую помощь и моральную поддержку, в том числе по возвращению на родину", - подчеркнули в пресс-службе Ted Travel.

Российские туристы в Турции, которые являются клиентами объявившей о банкротстве компании Ted Travel, могут рассчитывать на поддержку ассоциации "Турпомощь". Об этом сообщает в четверг Ростуризм. "В создавшейся ситуации туристы имеют право на получение экстренной помощи в части возвращения в Россию (организация и оплата услуг по перевозке), а также размещения в отелях (оплаты услуг по размещению). Для получения помощи необходимо обратиться в ассоциацию "Турпомощь",- говорится в сообщении ведомства.

Туристы могут воспользоваться телефонами "горячей линии": Ростуризм + 7 985 226 82 71, Ассоциация "Турпомощь" + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03, Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике + 90 531 261 64 46, Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье + 90 541 417 87 78.