Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки

Санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Турции, усилен в некоторых российских аэропортах. Это произошло, в частности, в аэропорту Пулково и в Екатеринбурге, сообщили ТАСС представители региональных управлений службы. Чем опасен вирус Коксаки, который и стал причиной принятых мер, - в материале ТАСС.

Коксаки - опасный для человека РНК-содержащий энтеровирус. В зависимости от своей разновидности (их существует несколько десятков), может вызывать различные клинические проявления: от легкого повышения температуры до серозного вирусного менингита. Существуют бессимптомные формы заболевания. Часто вызывает энтеровирусный везикулярный стоматит (также называется синдромом рука - нога - рот, англ. Hand, foot and mouth disease, HFMD).

Описание, лечение

Вирус Коксаки (Coxsackievirus), как и другие энтеровирусы, хорошо размножается в желудочно-кишечном тракте. Распространяется различными путями: воздушно- капельным, пищевым, контактным, водным.

Долгое время вирус сохраняется на предметах обихода, продуктах питания (в том числе фруктах), а также в бассейнах и т. д. Быстро погибает при кипячении зараженной воды или одежды. Источником заболевания являются больные и вирусоносители.

Наиболее уязвимы к вирусу дети в возрасте до 14 лет. Инкубационный период - до шести дней. Заболевание, как правило, начинается с резкого подъема температуры тела до 39-40 градусов, наблюдается головная боль, рвота, воспаление слизистых оболочек.

Лечение, при отсутствии осложнений, подразумевает постельный режим, прием симптоматических препаратов (в том числе противовоспалительных при сильной температуре), обильное питье. При начале энцефалита, HFMD (проявляется сыпью на руках и ногах и герпетической ангиной) и других осложнений, требуются госпитализация.

При отсутствии осложнений симптомы болезни полностью проходят за одну-две недели.

История вируса

Вирус был открыт и описан в конце 1940-х гг. в США врачами Джилбертом Дэллфордом и Грейс Сиклз, которые занимались поиском вакцины от полиомиелита. Получил название в честь небольшого городка Коксаки в штате Нью- Йорк, расположенного на реке Гудзон, - в нем впервые были обнаружены образцы вируса.

Менингит и энтеровирусный везикулярный стоматит могут быть вызваны не только вирусом Коксаки. Поэтому точной статистики о смертности из-за этого вируса не существует. Наиболее крупные вспышки HFMD, которые произошли в том числе из-за вируса Коксаки, в последние годы регистрировались в Малайзии (1997, 34 погибших; 2006, 7 погибших), Китае (2008, 42 погибших; 2009, 18 погибших; 2012, 8 погибших) и Вьетнаме (2008, 11 погибших).

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье