Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономики

ПОЗАРИХА /Свердловская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь России до 30 октября подготовит план мероприятий по программе "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщил глава министерства Николай Никифоров.

"Мы сейчас определили схему управления этой программой, вышло постановление правительства, и до 30 октября мы должны подготовить конкретный план мероприятий", - сказал он.

В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу развития цифровой экономики в России. Ранее программа обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, после этого была отправлена на доработку. Цель программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, в социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве.

Фонд и деньги

На вопрос о том, будет ли создан специальный фонд для финансирования цифровой экономики, Никифоров ответил, что эта тема сейчас обсуждается и будет, в числе прочего, внесена в план мероприятий.

Ранее Минкомсвязь предлагала обособить в этом фонде расходы на реализацию цифровой экономики в общем объеме расходов бюджета и сделать их защищенными. Никифоров напомнил, что Минкомсвязь предлагает объединить в фонде средства, которые собираются в качестве платы за радиочастотный спектр и универсальные услуги связи. "Это как раз те два варианта - плата за частоты и универсальная услуга связи", - сказал он.

Плата за радиочастотный спектр приносит в бюджет около 19 млрд руб. ежегодно, универсальную услугу - около 15 млрд руб.

О программе

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

"К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение", - сообщили в кабмине.

Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны показатели, которые необходимо достигнуть к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.