Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты "Мир" для торговли в нацвалютах

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Турецкие предприниматели, возможно, смогут приспособить платежную систему "Мир" для использования карт этой системы в торговле в национальных валютах между Россией и Турцией. Такое мнение выразил в понедельник посол РФ в Турции Алексей Ерхов, общаясь с группой журналистов в Анкаре.

"Сейчас в России официально запущена новая карточка собственной платежной системы "Мир". Она не связана с системой Visa, с MasterCard. Она вообще рублевая и пока работает только в пределах Российской Федерации, - подчеркнул дипломат. - Но по мере того, как эта система будет развиваться, я убежден, что турецкий бизнес приспособит эту платежную систему для торговли в национальной валюте".

"Турецкие предприниматели никогда не отказываются от сделки, которую они могут совершить. Турецкие авиакомпании летают везде, где это выгодно. Они никогда не упустят своей выгоды", - заявил Ерхов.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции США в отношении РФ, наложенные весной 2014 года, в результате которых 21 марта Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В конце того же года они прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе. Их работа на полуострове возобновилась только в апреле 2015 года. Чтобы избежать повторения ситуации было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт", через которое с 2015 года проходят все операции по картам Visa и MasterCard. Кроме того, была разработана карта "Мир". В настоящее время карты этой системы выпускают почти 100 банков, а обслуживают почти 400.