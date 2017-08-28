Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты "Мир" для торговли в нацвалютах

Экономика и бизнес
28 августа, 10:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, августа. /ТАСС

Алексей Ерхов отметил, что "турецкие предприниматели никогда не отказываются от сделки, которую они могут совершить", и не упустят своей выгоды

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Турецкие предприниматели, возможно, смогут приспособить платежную систему "Мир" для использования карт этой системы в торговле в национальных валютах между Россией и Турцией. Такое мнение выразил в понедельник посол РФ в Турции Алексей Ерхов, общаясь с группой журналистов в Анкаре.

Смотрите также

Платежные карты "Мир". Досье

"Сейчас в России официально запущена новая карточка собственной платежной системы "Мир". Она не связана с системой Visa, с MasterCard. Она вообще рублевая и пока работает только в пределах Российской Федерации, - подчеркнул дипломат. - Но по мере того, как эта система будет развиваться, я убежден, что турецкий бизнес приспособит эту платежную систему для торговли в национальной валюте".

"Турецкие предприниматели никогда не отказываются от сделки, которую они могут совершить. Турецкие авиакомпании летают везде, где это выгодно. Они никогда не упустят своей выгоды", - заявил Ерхов.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции США в отношении РФ, наложенные весной 2014 года, в результате которых 21 марта Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В конце того же года они прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе. Их работа на полуострове возобновилась только в апреле 2015 года. Чтобы избежать повторения ситуации было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт", через которое с 2015 года проходят все операции по картам Visa и MasterCard. Кроме того, была разработана карта "Мир". В настоящее время карты этой системы выпускают почти 100 банков, а обслуживают почти 400.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ерхов, Алексей Владимирович
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама