Платежные карты "Мир". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 мая 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 16-1 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и федеральный закон "О национальной платежной системе".

Согласно документу, с 1 июля 2018 г. предусматривается перевод на карты платежной системы "Мир" всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов.

Пенсионеров будут переводить на карты "Мир" с 1 июля 2020 г. Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными. Кроме того, с 1 июля 2017 г. все банкоматы и терминалы оплаты российских банков должны принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". До 1 октября 2017 г. карты "Мир" должны начать принимать все субъекты предпринимательской деятельности с оборотом более 40 млн руб. в год.

Причина разработки платежной системы и карты

Поводом для создания платежной карты стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 г. Из-за них 21 марта 2014 г. две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 г. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

Закон о НСПК

5 мая 2014 г. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты РФ". Документ подразумевал, что платежные системы Visa, MasterCard и др. должны перейти на процессинг НСПК (процесс перевода был завершен 1 апреля 2015 г.). Также было объявлено создании новой национальной платежной карты.

23 июля 2014 г. было зарегистрировано акционерное общество "Национальная система платежных карт". Его генеральным директором стал Владимир Комлев, ранее возглавлявший "Компанию объединенных кредитных карточек" (United Card Service, UCS). 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

23 мая 2015 г. стало известно, что для НСПК было выбрано название "Мир". В июле 2015 г. для карты был выбран логотип, изначально созданный участником творческого конкурса Еленой Сосновской и доработанный агентством Plenum Brand Consultancy. Он представляет собой стилизованную надпись "Мир", выполненную зеленым цветом на белом фоне (верхняя часть буквы "р" выделена голубым).

15 декабря 2015 г. Банк России и Акционерное общество "Национальная система платежных карт" объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир". Первыми эти карты выпустили Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, Банк "Россия", Связь-Банк и СМП Банк. Массовый выпуск карт начался во втором полугодии 2016 г.

Технология

В ноябре 2014 г. стало известно, что разработкой НСПК займется российская компания "Опенвэй решения", аффилированная с бельгийской фирмой OpenWay (ее технологии используются в проекте "Универсальная электронная карта"). Стоимость проекта оценивалась в 2,8 млрд руб.

При этом в ЦБ РФ отметили, что все исходные коды, лицензии и интеллектуальная собственность на систему будут переданы НСПК. Платежная система "Мир" работает через операционный и платежный клиринговый центр НСПК. Чипы для карт изготавливаются компаниями "Микрон" и "Ангстрем" (обе расположены в Зеленограде, г. Москва).

Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. В 2017 г. появится функция бесконтактной оплаты.

Статистика и планы

Всего к маю 2017 г. к платежной системе "Мир" присоединились 356 банков или 58% от всех российских кредитных организаций. Из них 75 выпускают карты этой системы, 181 - принимают ее в своих устройствах.

Всего в настоящее время выпущено более 5 млн карт, в России действуют порядка 2 млн устройств, принимающих карты "Мир", в том числе около 200 тыс. банкоматов.

В декабре 2016 г. была запущена пилотная версия основанной на функции "кэшбека" программы лояльности платежной системы "Мир". В НСПК и ЦБ РФ неоднократно подчеркивали, что стоимость карт будет ниже иностранных аналогов как для банков-эмитентов, так и для пользователей.

За рубежом можно воспользоваться картами "Мир", которые оснащены чипами других платежных систем. Так, выпускаются совместные карты "Мир" с Maestro и JCB.

Стоимость

Согласно опубликованным тарифам, с апреля 2017 г. банки-участники проекта для присоединения к системе должны будут заплатить единовременно от 400 тыс. руб. (в зависимости от размера банка); ежемесячные платы за доступ к телекоммуникационной сети передачи данных и операционным, клиринговым услугам - от 70 тыс. руб. Стоимость обработки в системе операции по дебетовой карте: до 250 руб. - 10 копеек; 250 руб. - 5 тыс. руб. - 40 копеек; от 5 тыс. руб. - 60 копеек.

По данным СМИ, физическая стоимость выпуска карты составит €1,5 против €2 у иностранных аналогов.

Официальный сайт платежной системы "Мир" - www.mironline.ru