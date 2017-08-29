В Казахстане откроют банк низкообогащенного урана МАГАТЭ

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет во вторник в Казахстане. Она приурочена к Международному дню действий против ядерных испытаний (29 августа).

Банк НОУ разместится на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Выбор МАГАТЭ пал на него в связи с тем, что это предприятие имеет соответствующую инфраструктуру, технологии, высококвалифицированные кадры и богатый опыт обращения с ядерными материалами. В настоящее время завод является одним из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции для нужд атомной энергетики, электронной и металлургической промышленности. Он входит в состав национальной компании "Казатомпром".

Мирная инициатива

Предложение по размещению Банка НОУ в Казахстане - одна из инициатив президента республики Нурсултана Назарбаева, направленная на достижение мира, свободного от ядерного оружия. Основной целью создания банка является учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам - членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению. Таким образом создание банка призвано способствовать укреплению глобальной безопасности.

"Банк ядерного топлива МАГАТЭ будет представлять собой физический запас НОУ с уровнями диапазона обогащения до 4,95%. Этот диапазон обогащения обеспечит необходимую гибкость для удовлетворения требований, предъявляемых к последующему изготовлению топлива для большинства энергетических реакторов. Агентство будет закупать НОУ, используя для этого свои стандартные процедуры проведения открытого конкурса конкурентных предложений от поставщиков", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Отмечается, что НОУ будут поставлять странам по рыночным ценам, актуальным на момент отправки. Цель создания запасов заключается в том, чтобы банк стал последним средством для тех государств, чьи ядерные программы могут быть свернуты по причинам, не относящимся к их экономической деятельности.

Соблюдение безопасности

Как отмечают эксперты, размещение Банка НОУ в Усть-Каменогорске не представляет собой угрозы для экологии, безопасности и населения региона. Отработавшее ядерное топливо не будет возвращаться на территорию республики в соответствии с существующими правилами МАГАТЭ. Безопасность при транспортировке и хранении урана обеспечивается за счет использования специальных контейнеров, имеющих высокую степень прочности. Они полностью исключают вероятность утечки радиоактивных материалов.

"Контейнеры сертифицированы МАГАТЭ и сконструированы таким образом, чтобы противостоять даже масштабным природным катаклизмам и техногенным катастрофам. Они обладают всеми необходимыми прочностными характеристиками и рассчитаны на 80-100 лет работы. Транспортировка материала будет происходить по территории других стран, поэтому в июне 2015 года было подписано соглашение с Российской Федерацией, а в мае 2017 года - с КНР", - проинформировали в пресс-службе МИД.

Финансирование проекта

По данным внешнеполитического ведомства Казахстана, финансирование этого проекта в размере около $150 млн, переданных в МАГАТЭ, осуществляется за счет добровольных взносов ряда стран и организаций. Так, американский фонд "Инициатива по снижению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative) перечислил $50 млн, США - $49,54 млн, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт - по $10 млн, Норвегия - $5 млн, Евросоюз - до €25 млн. Учитывая нынешние рыночные цены, сумма в $150 млн будет достаточной для закупки около 60-80 тонн НОУ и доставки его в Казахстан.

Юридически владельцем урана будет МАГАТЭ. При этом Казахстану предстоит нести расходы лишь по хранению ядерных материалов, какие-либо дополнительные затраты не предусматриваются.