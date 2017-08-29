Управляющий директор: переход банка "Открытие" под управление ЦБ позитивен для сектора

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Переход банка "ФК Открытие" под управление ЦБ РФ - позитивная новость как для клиентов банка, так и для всего банковского сектора, сообщил ТАСС управляющий директор банка Александр Дмитриев.
"Это позитивная новость для клиентов банка и для всего банковского сектора. Переход под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между владельцами "Открытия" и Банком России. Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития", - сказал Дмитриев.
Для клиентов ничего не меняется, все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме, отметил он.
"Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов - они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке, - добавил Дмитриев. - Все это также в полной мере относится к организациям, входящим в группу банка "Открытие": банку "Траст", СК "Росгосстрах", Росгосстрах банку, "НПФ Лукойл-гарант", НПФ "Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие Брокер" и сервисам "Точка" и Рокетбанк. Все они продолжают работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов".
Ранее Банк России объявил, что войдет в капитал банка "ФК Открытия" в качестве главного акционера для повышения финансовой устойчивости банка.