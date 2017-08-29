Банк "Открытие". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2017 года ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости одной из крупнейших частных российских кредитных организаций - ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" (ФК "Открытие").

Регулятор назначил в банк временную администрацию и будет оказывать ему поддержку с помощью средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). "Открытие" продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. По словам первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина, процесс финансового оздоровления банка продлится 6-8 месяцев.

Банк "ФК "Открытие" по состоянию на август 2017 года занимает восьмое место в России по размеру активов. При этом еще в июле он был крупнейшей частной кредитной организацией в России, опережая Альфа-Банк.

История банка

Банк основан в Москве в 1992 году как "Типко венчур банк"; 15 декабря 1992 года был зарегистрирован ЦБ РФ. Уже в начале 1993 года кредитную организацию выкупила группа "ИСТ" (совладелец - Александр Несис). В августе 1994 года банк сменил название на "Новая Москва", однако использовал краткое наименование Номос-банк (официально оно было закреплено в 2007 году).

К концу 2000-х годах Номос-банк входил в топ-20 российских банков по размеру активов, к 2012 году вошел в топ-10. В его структуре действовали региональные банки Номос-Региобанк и Номос-банк-Сибирь, которые были присоединены к нему в 2013 году.

В августе 2012 года в капитал Номос-банка вошла финансовая группа "Открытие" (основатель и крупнейший совладелец - Вадим Беляев). К весне 2014 года она довела свою долю до 74,9%, скупив акции у группы "ИСТ" (она стала совладельцем "Открытия") и у других совладельцев, в том числе на открытом рынке. 22 августа 2014 года банк сменил название на ОАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" (с декабря 2014 года - ПАО).

В 2010-е годы Номос-банк, а затем банк "ФК "Открытие" участвовали в финансовом оздоровлении банков "Московский капитал", "ВЕФК-Сибирь", "Петровский", Свердловский губернский банк и "Траст". Часть из них влились в структуру "Открытия".

В 2015 году в состав банка "Открытие" вошел "Петрокоммерц", в 2016 году - "Ханты-мансийский банк "Открытие". Также в 2015 году "Открытие" приобрел российский проект для простого банковского обслуживания предпринимателей "Точка", а в 2016 году - банковский сервис "Рокетбанк".

Показатели

Банк "Открытие" работает в 54 регионах России, имеет сеть из 412 офисов и одно зарубежное представительство - в Праге. Обслуживает 3,6 млн частных клиентов и 247 тыс. юридических лиц. Численность сотрудников - 15 тыс. человек.

Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 1,5 млрд руб. (в 2015 году 6,6 млрд руб.). Общий операционный доход - 84,7 млрд руб. Уставный капитал - 11 млрд 21 млн руб.

По данным banki.ru, активы по состоянию на август 2017 года - 2 трлн 324 млрд руб. (снижение на 14,7% по сравнению с июнем 2017 года). Вклады физических лиц - 538,9 млрд руб. (снижение на 2,8%). Кредитный портфель - 1 трлн 94 млрд руб. (снижение на 35%).

Собственники

По состоянию на август 2017 года основным акционером банка напрямую или косвенно является "Открытие холдинг" (совладельцы - Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Александр Мамут, группа "ИФД", Банк ВТБ, группа "Ист", НПФ "Лукойл-гарант" и др.). Остальные акции находятся в свободном обращении.

Если временная администрация не выявит "дыру" в капитале банка, его текущие собственники сохранят в нем 25%, остальные акции после санации перейдут ФКБС.

Финансовые проблемы

3 июля 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Открытие" рейтинг BBB- по национальной шкале, обосновав это тем, что у кредитной организации слабое качество активов и негативное влияние на ликвидность со стороны головной компании. Такой рейтинг автоматически означал, что "Открытие" больше не мог привлекать средства федерального бюджета и НПФ, а его новые ценные бумаги не попадали в ломбардный список ЦБ.

28 июля ЦБ отозвал лицензию у крупного частного банка "Югра" (входил в топ-30). На фоне этого события, понижения рейтинга АКРА и слухов о возможных финансовых проблемах у "Открытия", частные и корпоративные клиенты в июле - августе 2017 года забрали из него 528 млрд руб. Это привело к резкому сокращению ликвидных активов банка.

Для поддержки "Открытия" ЦБ выделил в июле банку кредит в размере 333 млрд руб.

16 августа 2017 года стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала" клиентам компании, в котором их предупреждали о наличии рисков у "ФК Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". В "Альфа Капитале" и Альфа-Банке заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника и что компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

17 августа международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинги "Открытия" (Ba3) на пересмотр с возможностью понижения.

25 августа 2017 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что банк "Открытие" может быть санирован Фондом консолидации банковского сектора.

Руководство

Председатель наблюдательного совета, президент банка с 2017 года Рубен Аганбегян (сын бывшего ректора Академии народного хозяйства Абела Аганбегяна). Председатель правления с 2016 года - Евгений Данкевич.

В состав временной администрации, которая вводится в банке с 30 августа, вошли представители Банка России и ООО "Управляющая компания ФКБС". Работа совета и общего собрания акционеров банка продолжится, но их решения будут вступать в силу после согласования с временной администрацией.

Официальный сайт банка - http://www.open.ru.