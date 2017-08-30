"Массандра" оценила ущерб от града в Крыму в 38 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Винодельческое предприятие "Массандра" (ФГУП, находится в ведении управделами президента РФ - прим. ТАСС ) оценило в 38 млн рублей ущерб от града и селя 18 августа в Крыму, которые повредили 410 га виноградников завода. Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

"Общий ущерб (от стихии) по Судакскому региону - порядка 38 млн рублей", - говорится в сообщении. На предприятии уточнили, что 18 августа стихия повредила виноградники двух филиалов - "Судак" и "Морское", оба расположены в районе курорта Судак.

"В филиале "Судак" пострадали больше 160 га [виноградников]. Сель повредил 42 га, включая 15, которые были полностью смыты. Еще 120 га пострадали от града. В итоге недобор урожая по этому филиалу прогнозируем в количестве 305 тонн", - отметили в пресс-службе.

Филиал "Морское", по подсчетам винзавода, недоберет около 35 тонн: там градом повреждено 250 га виноградников, в том числе значительные повреждения отмечены на 93 га, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что 18 августа и в ночь на 19 августа из-за сильных ливней с грозами в Крыму произошел ряд чрезвычайных ситуаций. В селе Яркое были подтоплены более 150 дворов, никто не пострадал. В районе курорта Судак, возле села Дачное, на трассе "Грушевка-Судак" на проезжую часть сошел водно-грязевой поток, в результате более 50 автомобилей были заблокированы, около 15 из них смыло с дороги. Также в районе Судака были подтоплены несколько десятков домов.

"Масандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Всего в хозяйстве около 4 тыс. га виноградников.