Минтранс предлагает обязать новые авиакомпании иметь минимум 3 новых российских самолета

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил изменить требования к новым авиакомпаниям, планирующим начать регулярные перевозки: поправки ведомства к Федеральным авиационным правилам предполагают, что для начала полетов эксплуатант должен иметь не менее трех российских воздушных судов не старше пяти лет, сообщает газета "Коммерсантъ".

До сих пор сертификат эксплуатанта выдавался при наличии не менее восьми самолетов от 55 мест для регулярных рейсов или не менее трех - для чартерных. По мнению источников "Ъ" в отрасли, условие о восьми самолетах является "заградительным" и препятствует выходу на рынок авиакомпаний.

Государство, озабоченное развитием авиапрома, давно пытается создавать регуляторные условия для стимулирования спроса, отмечает газета.

Формально под новые требования Минтранса попадает только авиакомпания "Азимут", создаваемая на юге РФ. Проект изначально был "рассчитан на приобретение и последующую эксплуатацию SSJ", напомнил "Ъ" слова, озвученные год назад главой Минтранса Максимом Соколовым. Сейчас в ее парк поступили три самолета, но, говорил глава Объединенной авиастроительной корпорации (JFR) Юрий Слюсарь, "в парке "Азимута" будут 14 машин, а для бизнес-модели перевозчик рассматривает возможность увеличения до 20 машин". Также продвигать SSJ-100 планировалось и на базе Red Wings: Минпромторг и Минтранс в мае предлагали передать перевозчику 100 самолетов.

Источники "Ъ" удивлены "настойчивостью, с которой чиновники предлагают эксплуатировать российскую авиатехнику". Пока эксплуатационная надежность, ежесуточный налет и лизинговые платежи SSJ-100 "не позволяют рассчитывать на прибыльность бизнеса новой авиакомпании", замечает один из них.