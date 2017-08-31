Базу отдыха, на которой проходит форум "Таврида", передадут "Черноморнефтегазу"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Базу отдыха "Волна", на которой проходит форум "Таврида", передадут государственному унитарному предприятию "Черноморнефтегаз" в обмен на списание долгов, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.
"База отдыха "Волна" (принадлежит предприятию "Крымский титан" - прим. ТАСС), на которой проходит всероссийский образовательный форум "Таврида", будет передана на баланс предприятия "Черноморнефтегаз" в обмен на списание долгов завода "Крымский титан". Соответствующее соглашение подписано между двумя хозяйствующими субъектами", - написал глава республики на своей странице в Facebook.
Аксенов отметил, что "Крымский титан" должен "Черноморнефтегазу" около 500 млн руб., база, в свою очередь, оценена в 200 млн руб. "Соглашение предусматривает списание этой суммы и освобождение завода от уплаты пени. Оставшуюся сумму "Крымский титан" должен выплатить в течение 8-9 месяцев", - уточнил он.
"Перспектив судебного разбирательства мы не видим, поэтому было принято решение о передаче базы отдыха в счет долга", - добавил глава Крыма.
"Крымский Титан" - крупный российский производитель диоксида титана, закрывает треть потребностей в нем России. Является градообразующим предприятием в Армянске.
ГУП РК "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.