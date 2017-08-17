Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин отправится с поездкой в Республику Крым. Предполагается, что глава государства посетит Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", который проходит на Бакальской косе с 3 июля по 31 августа.

Форум организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Общественной палатой РФ и Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр; подведомственное учреждение Росмолодежи). Партнером является Московский государственный институт культуры.

История форума

С инициативой о проведении "Тавриды" (Таврида - одно из исторических названий Крыма) в апреле 2014 года выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Путин поддержал предложение. Мероприятие прошло 10-20 августа того же года в селе Орловка под Севастополем. Его провел ОНФ при поддержке Росмолодежи и общественной организации "Опора России". Встреча была организована в форме палаточного лагеря, имела историко-патриотическую направленность. В общей сложности в ней приняли участие более 1,7 тыс. человек.

В 2015 году "Таврида" получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В соответствии с поручением президента РФ от 20 апреля 2015 года форум проводится ежегодно на Бакальской косе Крымского полуострова. Кроме места проведения, изменились и условия проживания участников - им предоставлены коттеджи и готовая инфраструктура.

Цели и задачи

Форум является главной площадкой в России для творческой молодежи. Его основные задачи - создание профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры, предоставление им условий для самореализации, содействие карьерным устремлениям молодых людей, формирование у них традиционных семейных ценностей и др.

Формат проведения и участники

В работе форума могут участвовать граждане РФ и иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет - представители творческих профессий и преподаватели профильных дисциплин (музыканты, художники, скульпторы, историки и др.). Претендентам достаточно пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" и заполнить анкету. Конкурсный отбор желающих проводят комиссии, сформированные организационным комитетом форума.

Форум состоит из тематических смен, каждая из которых в среднем длится 6-7 дней. Образовательная программа включает лекции, семинары, мастер-классы, культурные, спортивные, мероприятия. Участники "Тавриды" в неформальной обстановке общаются с актерами, музыкантами, издателями, телеведущими, учеными, педагогами, государственными и общественными деятелями и др.

В рамках форума проводится конкурс молодежных проектов ("Конвейер проектов"), в ходе которого участники представляют свои социально значимые творческие работы. Проекты должны соответствовать тематике смены. Лучшие идеи по итогам голосования получают гранты Федерального агентства по делам молодежи для дальнейшей реализации.

Форумы с 2015 года

В 2015 году Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводился со 2 июля по 2 сентября и состоял из восьми тематических смен. В общей сложности в нем приняли участие порядка 4 тыс. представителей творческой молодежи. Общая сумма полученных грантов составила 20 млн руб., их обладателями стали 150 человек.

17 августа с участниками смены "Актеры, режиссеры театра и кино" встретился председатель правительства России Дмитрий Медведев. Премьер-министр пообщался с молодыми актерами и режиссерами и принял участие в церемонии награждения победителей смены. В ходе визита Медведев осмотрел работы, созданные участниками форума, и получил в подарок от организаторов мероприятия картину с изображением заката на берегу Тавриды.

В 2016 году семь тематических смен "Тавриды" прошли с 1 июля по 24 августа. В работе форума участвовали 3,5 тыс. человек. Гранты на реализацию проектов получили 139 участников, общий призовой фонд - 28 млн руб. 19 августа смену "Молодые режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино" посетил Путин. Глава государства пообщался с участниками форума, ознакомился также с работами начинающих архитекторов и дизайнеров по созданию студенческих кампусов для университетов и др. По словам президента, само место проведения форума "располагает, конечно, к творчеству, к объединению усилий <...> действительно, это намоленное для российской культуры место".

В 2017 году форум открылся 3 июля, включает восемь тематических смен. В этом году для участия в мероприятии было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Первой начала свою работу площадка "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты" (3-9 июля). Затем состоялись смены "Молодые художники, скульпторы и искусствоведы" (11-17 июля), "Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари" (19-25 июля), "Молодые композиторы, музыканты и хореографы" (27 июля - 2 августа), "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев" (4-10 августа).

Заканчивает работу площадка "Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы" (11-18 августа), затем состоятся "Творческая команда страны" (20-26 августа) и "Молодые журналисты" (26-31 августа). Грантовую поддержку по итогам форума, как ожидается, получат 100 лучших инициатив.