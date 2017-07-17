Строить жизнь, как искусство: чему учат на молодежном форуме "Таврида"

В этой смене участвовали 450 художников, скульпторов и искусствоведов со всех концов России. Программа каждой смены форума была настолько насыщенной, что день участников был расписан по минутам. Ежедневно для участников форума проводились мастер-классы, лекции, панельные сессии, на которых обсуждались актуальные для каждого направления смены проблемы.

Как говорят организаторы, поначалу у некоторых представителей творческой молодежи такая занятость вызывает неприятие, однако через пару дней ребята сами понимают, что если не соблюдать этот распорядок, просто невозможно все успеть.

С утра и до утра

"Сегодня спать вообще не ложилась — на утро была защита проекта, пришлось всю ночь готовиться", — рассказывает Анна Садовникова, дизайнер, художник, фотограф и сотрудник Севастопольского художественного музея им. Крошицкого.

Скульптор Андрей Криволапов — один из немногих, кто работает со стеклом. На форуме он и ученики его мастерской создали скульптуру, посвященную Году экологии, нарезав из стекла фрагменты различной формы и сложив из них раскрытую кисть руки, у которой не хватает некоторых пальцев.

"Изначально планировалась ладонь, на которую прилетает бабочка, но в процессе работы мы увидели, что это уже самодостаточный объект и стоит так оставить. Вообще, у скульптуры название — "Жизнь", и видно, что эта ладонь страдает, ведь бабочка на нее может и не прилететь, если мы будем продолжать вести себя с природой так, как сейчас", — рассказывает скульптор.

Еще на форуме была создана скульптура "Тавриды" — панно, посвященное внутреннему миру художника, противоборству светлой и темной сторон. На пленэрах было написано множество картин, созданы десятки ювелирных изделий, скульптур, фотографий.

Быть полезным

В ходе смены участники "Тавриды" представили свои социальные проекты, решающие те или иные задачи и проблемы. Участники защищают свои проекты перед экспертами, и те отбирают 19 лучших, которым предоставляются гранты в 100, 200 и 300 тыс. рублей на воплощение. А общая сумма грантовой поддержки на все смены форума составляет 20 млн рублей.

"Мой проект — это уличная галерея из стендов под открытым небом, на которых могут демонстрироваться фотоработы, дизайнерские проекты и вообще все, что будет делать творческая молодежь Севастополя, что можно распечатать и разместить на стенде. У нас в Севастополе люди не часто ходят в музеи, ленятся прийти... и посмотреть качественную живопись, например, Айвазовского, Коровина, не говоря уже о современном искусстве", — говорит Анна Садовникова.

Проект Анны стал победителем Конвейера проектов форума, и она получила грант на реализацию своего замысла.

Среди победителей Конвейера проектов — молодой преподаватель из Йошкар-Олы Анна Санникова. Она предложила проект по развитию образования в родном городе.

"В местном клубе виртуальной реальности я познакомилась с программой "Google Tilt Brush", которая позволяет рисовать вокруг себя разные предметы и оказываться внутри своего произведения. Я поняла, что эта программа поможет детям быстро развить пространственное мышление. Разработав курс, состоящий из шести занятий, я провела их со своими студентами в рамках летней практики. Эксперты оценили результаты моего эксперимента, и вот заветный грант у меня", — говорит Анна.

Найти своих

Директор форума Сергей Першин говорит, что глобальная идея "Тавриды" — помочь творчески одаренным молодым людям найти единомышленников.

"Речь идет о молодых деятелях культуры и искусства, вот их мы объединяем в профессиональные сообщества. Эти люди должны реализовываться, развиваться, расти в профессиональном смысле. Мы видим, что искусство и культура требуют коллаборации разных жанров, чтобы получать качественный творческий результат. Кроме того, это общение с ключевыми представителями сфер искусства — экспертами "Тавриды", с которыми в обычной жизни нет возможности общаться", — отметил он.

По словам директора форума, за каждой образовательной площадкой "Тавриды" стоит партнерская организация, которая организовывает для ребят свои школы, заранее отбирает в эти школы участников. "Приезжая сюда, ребята совершенствуются, общаясь друг с другом, но в первую очередь — общаясь с профессионалами", — отметил Першин.

Все смены "Тавриды" — тематические, поэтому и творческие школы для каждой смены свои. Для художников, скульпторов и искусствоведов впервые на форуме работала фотошкола Pro Lab, были здесь также ювелирная школа и школа "Россия будущего", объединившая живопись и скульптуру.

Строить жизнь, как искусство

Эксперт форума — создатель и директор Московского дома фотографии, известный искусствовед Ольга Свиблова, говорит, что жизнь нужно строить, как искусство, и эту мысль она старалась донести до участников форума. "Эта мысль относится не только к художникам, а вообще ко всему, чем бы человек ни занимался, и к летчику, и к стюардессе, к официанту в кафе", — говорит Свиблова.

Искусствовед рассказывает, как шесть лет работала дворником, и даже в этот период своей жизни радовалась своему труду, когда видела чисто убранную улицу. "Все, что ты делаешь, ты за это отвечаешь, ты должен сделать это качественно", — говорит она, отмечая, что это еще одна мысль, которую она стремилась внушить участникам форума.

По ее словам, в будущем не все участники "Тавриды" смогут стать великими творцами, но важно понимание, что все, что человек делает, должно быть нужно конкретным людям. "Не важно, будут они художниками или не будут. Важно, что дело, которое они делают, они делают качественно. Мы заставляем их задуматься о том, кому нужно, то, что ты делаешь", — отмечает Свиблова.

По ее словам, это понимание имеет особенное значение, потому что творческие люди часто сталкиваются с невостребованностью и неприятием. Впрочем, всем тем, кто чувствует, что не может не быть художником, Свиблова советует не сдаваться и жить своей жизнью, ни на кого не оглядываясь, просто хорошо делать свое дело. Об этом она говорила участникам "Тавриды" на заключительной панельной сессии в последний день смены художников, скульпторов и искусствоведов.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Ожидается, что до 31 августа в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Первая образовательная смена форума "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты" прошла с 3 по 9 июля.

Андрей Мединский