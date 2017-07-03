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Путин: форум "Таврида" помогает молодежи обогатить опыт и реализовать новые проекты

Общество
3 июля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Первыми участниками открывающегося в Крыму всероссийского молодежного образовательного форума станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", который, по его оценке, помогает молодым людям приобрести ценный жизненный опыт и реализовать новые перспективные инициативы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу", - отметил Путин. "Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт", - подчеркнул он.

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"Убежден, что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам, впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является "Таврида"", - написал глава государства в приветствии.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" открывается в понедельник на Бакальской косе в Крыму. Первыми участниками, которые пройдут образовательную программу форума в 2017 году, станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

Форум "Таврида" проводится в Крыму уже в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории. Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

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