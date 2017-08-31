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ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 года

Экономика и бизнес
31 августа, 18:15 дата обновления: 31 августа, 18:48 UTC+3

Соответствующая дата указана в постановлении правительства

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Anton Zverev

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ввод в экплуатацию Симферопольской и Севастополькой ТЭС суммарной электрической мощностью не менее 900 МВт, которые строятся в Крыму, состоится 18 июня 2018 года. Соответствующая дата указана в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность - не менее 900 МВт) - 18 июня 2018 года", - говорится в документе. 

Согласно постановлению, первая очередь обеих ТЭС - первые паровые блоки мощностью до 235 МВт - будет введена в эксплуатацию 19 мая 2018 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС состоится 18 июня.

Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую - в марте 2018 года. Однако позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.

Строительство двух ТЭС в Крыму - в Симферополе и Севастополе - ведет "Технопромэкспорт", структура госкорпорации "Ростех". Их суммарная мощность 940 МВт.

На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. Переговоры о поставках турбин велись с Ираном, но договориться так и не удалось.

В июле этого года "Ростех" сообщил, что закупил четыре комплекта газовых турбин для крымских ТЭС на вторичном рынке. Однако позднее Siemens заявил, что все поставленные в Крым установки были его производства и оказались на полуострове вопреки договоренностям. В настоящее время Siemens через суд пытается добиться возвращения турбин.

Вместе с тем министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявлял, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму, и у турбин есть российский сертификат.

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