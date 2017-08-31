ЦБ выпустит серебряную монету в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России 1 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
На оборотной стороне монеты изображен цветной логотип XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году отмечает юбилей - впервые форум прошел в 1947 году. Юбилейным год стал и для фестиваля в России - впервые он прошел в СССР в 1957 году, а затем страна еще раз принимала его - в 1985 году. В истории постсоветской России фестиваль 2017 года - первый.