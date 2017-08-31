Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ выпустит серебряную монету в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Экономика и бизнес
31 августа, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России 1 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты изображен цветной логотип XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году отмечает юбилей - впервые форум прошел в 1947 году. Юбилейным год стал и для фестиваля в России - впервые он прошел в СССР в 1957 году, а затем страна еще раз принимала его - в 1985 году. В истории постсоветской России фестиваль 2017 года - первый.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
3
Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан
4
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Полиция эвакуирует болельщиков с лондонского стадиона после выстрела из арбалета
7
Слуцкий: США начали горячую фазу дипломатической войны, но симметрично отвечать не стоит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама