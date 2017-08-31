Рудник "Мир" был застрахован на 10,5 млрд рублей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Лимит страховой суммы, на которую был застрахован в компании "Согаз" принадлежащий "Алросе" рудник "Мир" в Якутии, превышает 10 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов.
"Полис покрывает компанию от всех рисков (подземные риски - прим. ТАСС). Насколько я помню, лимит превышает сумму в 10 млрд рублей. Есть сублимиты на ликвидацию последствий аварии. Рудник застрахован по восстановительной стоимости", - уточнил он.
После телеконференции официальный представитель "Алросы" сообщил ТАСС, что все активы "Алросы", включая рудник "Мир", застрахованы в страховой группе "Согаз". "Условия страховой программы предусматривают страхование на условиях "от всех рисков" и оценку ущерба по восстановительной стоимости. Лимит ответственности по одному страховому случаю установлен в размере 10,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Уведомление о произошедшем событии было направлено в "Согаз" в первые дни после аварии, уточнил представитель "Алросы". "На руднике уже побывали представители страховщика. В настоящее время проводится оценка ущерба и готовятся документы, необходимые для урегулирования убытка", - добавил он.