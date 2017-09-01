Проект сверхскоростного поезда запущен в Китае

ПЕКИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники объявила о запуске разработки и сооружения сверхскоростной транспортной системы, известной как Hyperloop ("гиперпетля"). Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Система будет представлять собой поезд на принципе магнитной левитации (Маглев), заключенный внутри трубы с очень разреженным воздухом и движущийся со скоростью до 1000 км/ч. Проект будет основываться на разработках корпорации в области сверхзвуковых аппаратов, отмечается в материале.

Как пишет газета "Чжунго жибао", главный конструктор сверхскоростной транспортной системы Мао Кай сообщил, что корпорация работает по этому проекту с двумя десятками китайских и иностранных партнеров.

"В будущем мы намерены разработать технологии, позволяющие поездам двигаться со скоростью 2000 и даже 4000 км/ч", - цитирует издание заявление Мао Кая. По его словам, такие системы будут использоваться для междугороднего сообщения, а также стать частью международного сверхскоростного транспортного сообщения.

В настоящее время самые быстрые китайские поезда движутся со скоростью 350 км/ч, при максимальной скорости до 400 км/ч. В стадии тестирования находятся поезда, способные достигать скорости 600 км/ч, однако разработчики не предполагают коммерческое использование таких поездов на имеющихся железных дорогах - они скорее являются прототипами будущих систем.

Что касается системы Hyperloop, то китайским инженерам предстоит определиться, будет ли она надземной или подземной, что существенно в условиях высокой степени использования земель в Китае.

В 2016 году Министерство транспорта России создало рабочую группу по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе РФ, при этом одним из вариантов является сотрудничество с Китаем. В качестве пилотного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино. Инвестиции по проекту оцениваются в 30-40 млрд руб.