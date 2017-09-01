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Аксаков: закон о регулировании криптовалют в РФ может быть принят в осеннюю сессию

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Также глава комитета Госдумы по финансовому рынку поддержал идею об операциях с криптовалютой на Московской бирже

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что законодательство, регулирующее криптовалюты в России, может появиться уже осенью. Об этом он сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Если мы на предстоящей неделе договоримся об основных подходах, то, думаю, что уже осенью, к концу осенней сессии, мы можем принять этот закон, чтобы обеспечить правовое пространство для развития этого рынка", - сказал он.

"Хотя бы в первом чтении", - уточнил он ТАСС.

Кроме того, Аксаков поддержал позицию замминистра финансов Алексея Моисеева, который заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

"Я считаю, что надо обязательно допускать частных инвесторов, более того, они должны быть основными игроками. Но требования к квалификации этих инвесторов, по крайней мере на первых порах, должны быть. Это люди, которые разбираются в этих инструментах, и те, кому "лапшу на уши" не повесят", - подчеркнул Аксаков.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
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