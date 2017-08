FT: 10 крупнейших банков мира работают над созданием криптовалюты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть крупнейших мировых банков - Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street - вошли в проект по разработке цифровой валюты, которую они рассчитывают внедрить в следующем году для расчета и клиринга финансовых сделок. Об этом сообщает The Financial Times.

"Сегодня распределенный реестр (blockchain - прим. ТАСС) - одна из самых новаторских технологий. Мы видим несколько выгод от этого проекта - от снижения рисков до повышения эффективности использования капитала на финансовых рынках," - сообщил Ли Брейн из технологической дирекции в инвестиционно-банковском подразделении Barclays.

Над собственной криптовалютой, которую начал разрабатывать UBS, также работают Deutsche Bank, Santander, BNY Mellon и брокерская ICAP. Онаназывается utility settlement coin (практичные деньги для оплаты) и использует технологию блочных цепей или распределенного реестра. Банки также ведут переговоры с центральными банками и регуляторами, а в течение 2018 года планируют договориться с ними о взаимодействии, чтобы к концу года запустить первые операции с криптовалютой.

Как рассказал The Financial Times директор по финансово-технологическим инновациям UBS Хайдер Джеффри, внедрение технологии пройдет в несколько этапов. Первым шагом, который планируется реализовать к концу 2018 году, станет проведение платежей в разных валютах между банками. Он также отметил, что внедрение технологии в операции с ценными бумагами реализовать сложнее, так как для этого их самих необходимо перевести в блокчейн, иначе получить выгоду в виде экономии времени и сокращения капитала для резервирования не получится.

Технология блокчейн основана на структурировании информации о транзакциях в виде блоков - структур для записи группы транзакций в системе. Чтобы транзакция считалась состоявшейся, ее необходимо математически "подтвердить", после чего уже группа транзакций записывается в блок. Главное свойство блокчейна - неизменяемость: внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.