Создатель Ethereum считает необходимым сохранить свободу торговли криптовалютой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Создатель Ethereum Виталик Бутерин не поддерживает намерение Минфина РФ разрешить торговлю криптовалютой исключительно квалифицированным инвесторам.

"Я думаю, что нужно оставить свободу. Я не поддерживаю (предложение Минфина РФ - прим. ТАСС), профессиональные инвесторы - значит, что ты миллионер и у тебя больше прав. То есть это выглядит как пародия на гиперкапитализм", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

Ethereum - открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе "умных контрактов". Интерес к платформе проявляют крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк. Во вторник на площадке конференции "Блокчейн: новая нефть России" ВЭБ и Ethereum foundation подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее, в том числе, сотрудничество в области блокчейна и подготовку специалистов для этой сферы.