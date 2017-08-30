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Создатель Ethereum считает необходимым сохранить свободу торговли криптовалютой

Экономика и бизнес
30 августа, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться исключительно квалифицированными инвесторами

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Создатель Ethereum Виталик Бутерин не поддерживает намерение Минфина РФ разрешить торговлю криптовалютой исключительно квалифицированным инвесторам.

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"Я думаю, что нужно оставить свободу. Я не поддерживаю (предложение Минфина РФ - прим. ТАСС), профессиональные инвесторы - значит, что ты миллионер и у тебя больше прав. То есть это выглядит как пародия на гиперкапитализм", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

Ethereum - открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе "умных контрактов". Интерес к платформе проявляют крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк. Во вторник на площадке конференции "Блокчейн: новая нефть России" ВЭБ и Ethereum foundation подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее, в том числе, сотрудничество в области блокчейна и подготовку специалистов для этой сферы.

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