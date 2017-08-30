Глава ВЭБ считает, что внедрение блокчейн позволит Москве выпускать свою криптовалюту

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Внедрение технологии блокчейн в государственное и муниципальное управление позволит Москве выпустить свою криптовалюту, считает председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Об этом он сообщил в ходе открытой встречи с основателем фонда Ethereum Виталиком Бутериным в МИСиС.

"Почему бы не выпустить москоин?" - сказал Горьков в ответ на предположение Бутерина о том, что в будущем будет существовать от 20 до 40 видов криптовалют - коммерческих, частных, государственных и других.

"Города смогут выпускать свою валюту. В кошельке у каждого человека будет несколько видов валют", - сказал Бутерин.

Ethereum - открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе умных контрактов. Был предложен основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года. Интерес к платформе проявляют крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк.