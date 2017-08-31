Россияне стали в 3,5 раза чаще искать в интернете информацию о криптовалюте

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Google проанализировал поисковые запросы жителей России и выяснил, что особенно часто в первом полугодии 2017 года пользователи искали информацию, связанную с криптовалютой, говорится в сообщении компании.
"Несмотря на то что первая криптовалюта была запущена еще в 2009 году, наибольший всплеск интереса российских пользователей к этой индустрии пришелся именно на первое полугодие 2017 года. Только представьте, с января по июнь количество запросов про индустрию в целом увеличилось более чем на 250%", - говорится в сообщении Google.
За этот же период более чем в шесть раз выросло число запросов, посвященных видам криптовалюты. Самый высокий рост показал интерес к платформе Ethereum - рост более чем на 760%, число запросов про Bitcoin выросло более чем на 220%.
Среди запросов со словом "как" 69-е место занял запрос "как майнить биткоин", а в рейтинге запросов "кто такой" или "кто такие" 27-е место занял запрос "кто такие майнеры".
При этом Google отмечает, что если обычно тренды распространяются в России от центра к регионам, то в этом случае самый большой рост интереса к индустрии был замечен в Хабаровском крае.