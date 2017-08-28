Дуров раскритиковал идею ограничения допуска к торгам криптовалютой на бирже

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал идею ограничить круг лиц, допущенных к торговле криптовалютой на бирже.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

"Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов", - прокомментировал ситуацию Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

По его мнению, у мировой финансовой системы впервые за 70 лет "появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру".

"И вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса “давайте запретим и ограничим”, - отметил он. "Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции", - добавил Дуров.

Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года. В разработке документа участвуют Банк России и Минфин.