Торговать криптовалютой на Мосбирже могут разрешить только квалифицированным инвесторам

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.
Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже. Мы сейчас находимся в контакте по этому поводу и с Центральным банком, и с Московской биржей", - сказал он.
Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью. В разработке документа участвуют Банк России и Минфин.