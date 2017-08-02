Криптовалюта биткоин. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2017 года разработчики популярной криптовалюты биткоин (bitcoin) решили разделить ее на два "платежных инструмента": "обычный" (общепринятое сокращение - BTC) и bitcoin cash (BCC). По утверждению коллектива разработчиков BCC, он будет надежнее "классического" биткоина и позволит проводить транзакции быстрее.

Что такое биткоин

Bitcoin (от англ. bit - единица информации "бит" и сoin - монета) - децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной валютой или криптовалютой. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. в интернете ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). В настоящее время одним из основных программистов, отвечающих за работу системы, является американец Гэйвин Андерсен. В мае 2016 г. австралиец Крейг Райт заявил, что именно он был создателем системы, однако весомых доказательств этого так и не предъявил.

История

В январе 2009 г. в интернете появилась первая версия программного обеспечения для работы с платежной системой. Первоначально валюта использовалась только компьютерными энтузиастами. 22 мая 2010 г. программист из штата Флорида Ласло Ханич впервые произвел задокументированный обмен биткоинов на реальный предмет, перечислив 10 тыс. единиц криптовалюты пользователю под псевдонимом Jerocs и получив от него две пиццы.

В 2010-2011 гг. в интернете появились первые биржи, где можно было обменять биткоины на реальную валюту. Весной 2011 г. биткоин достиг паритета с долларом США.

С 2011 г. платежная система из-за анонимности переводов привлекла внимание лиц, занимавшихся торговлей наркотиками и другим нелегальным бизнесом. Начиная с 2013 г. биткоинами можно оплатить услуги и товары в некоторых онлайн-магазинах, сервисах бронирования отелей. В 2013 г. Университет Никосии (Кипр) стал первым вузом, который начал принимать биткоины в качестве платы за обучение. В настоящее время биткоин остается достаточно экзотической валютой, однако сфера его применения продолжает расширяться. По состоянию на 2 августа 2017 г. капитализация (общая стоимость всех имеющихся на рынке) биткоинов составляет $44,7 млрд, а отделившегося от нее bitcoin cash - $7,2 млрд.

Принцип работы

Биткоины не имеют физической формы и хранятся в электронном кошельке. Данные о счетах пользователей и операциях по обмену биткоинами между ними хранятся в системе в зашифрованном виде на основе технологии распределенной базы данных блокчейн. Работа системы поддерживается пользователями и добровольцами, которые запускают у себя на компьютерах ее приложение.

Система биткоинов работает без регулирующего органа. Единственным источником эмиссии виртуальной валюты является ее "добыча" (майнинг, от англ. mining) пользователями, запустившими приложения: за использование ресурсов их компьютеров им перечисляется небольшой объем биткоинов. Денежная масса в системе ограничена - в настоящее время обращается около 16,5 млн биткоинов, в алгоритме работы системы заложено, что их число не превысит до 2040 г. 21 млн. При этом для операций можно использовать дробные единицы: например, 0,0001 биткоина.

Основным сайтом платежной системы, распространяющим программное обеспечение для работы с ней, является bitcoin.org.

Курс

Биткоин не привязан к другим национальным валютам или активам, не подкреплен ничем, кроме доверия его держаталей. Курс криптовалюты устанавливается на виртуальных биржах, осуществляющих операции по ее обмену на реальные деньги. Курс 1 биткоина до 2011 г. составлял менее $1, но затем начал расти, в том числе из-за деятельности спекулянтов и растущей популярности системы. Пик роста курса биткоинов пришелся на ноябрь-декабрь 2013 г., когда на ряде онлайн-бирж за один биткоин предлагали более $1,2 тыс. Затем последовал резкий спад: к середине января 2015 г. за 1 биткоин можно было выручить на бирже $250. Новый виток роста курса биткоина начался летом 2016 г. В начале марта курс превысил рекордные показатели конца 2013 г., 12 июня достигнув исторического максимума - $3 тыс. за один биткоин. За этим последовал небольшой спад, по состоянию на 2 августа биткоин стоит $2,7 тыс. Ряд авторитетных экономических изданий, в том числе Forbes и The Economist, с июня 2017 г. предупреждали, что на рынке биткоина возник "пузырь", и курс криптовалюты может в ближайшем будущем резко упасть.

Регулирование

Рост объемов операций с биткоинами в конце 2013 г. привлек внимание властей ряда стран и поставил вопрос о регулировании использования виртуальных валют.

27 января 2014 г. Банк России в своем пресс-релизе причислил биткоины к денежным суррогатам и предостерег граждан и юридических лиц от их использования. Похожие заявления сделали финансовые регуляторы Китая, Индии и некоторых других стран. В большинстве государств, в том числе в странах ЕС и США, оборот биткоинов не запрещен и не регулируется законодательством. Однако власти этих стран предлагали усилить контроль над совершаемыми с помощью криптовалют сомнительными операциями или обложить любые транзакции с их использованием налогами.

В настоящее время единственной страной, где биткоины признаются полностью легальным денежным средством, является Япония (с 1 апреля 2017 г.).

В России с 2014 г. идет обсуждение предложенного министерством финансов законопроекта о введении штрафа за использование биткоинов. 13 января 2015 г. Роскомнадзор по решению Невьянского городского суда Свердловской области заблокировал основные сайты виртуальной валюты, в том числе bitcoin.org. Однако 15 мая 2015 г. Свердловский областной суд постановил, что блокировка наложена незаконно. Сайты возобновили работу 18 мая.

В апреле 2017 г. глава департамента финансовых технологий ЦБ РФ Вадим Калухов заявил, что в 2014 г. регулятор не выступал за запрет биткоина, но предостерегал от его использования из-за высоких рисков.

Аналоги

Помимо биткоинов существуют и другие криптовалюты, некоторые из которых были основаны на программном алгоритме самого биткоина - это namecoin (неймкоин, созданы с 2011 г.), peercoin (пиркоин, 2012) и др. С 2011 г. действует система litecoin (лайткоин), которая отличается от биткоина использованием программного обеспечения с открытым кодом.

Второй по популярности после биткоина критовалютой в настоящее время является ethereum (эфириум) с рыночной капитализацией в $21 млрд.

В 2013 г. запущена платежная система dogecoin (догекоин), которая первоначально была создана как шуточная "собачья валюта", но является в настоящее время одной из самых популярных виртуальных валют после биткоина. Кроме того, в 2012 г. был создан Ripple (риппл) - специальный онлайн-портал, который поддерживает свободный обмен любых криптовалют, включая биткоины, не только на настоящие деньги, но и на мили бонусных программ авиакомпаний, минуты разговоров в сотовых сетях и т. д.

Текущая стоимость bitcoin cash - $439 за единицу.