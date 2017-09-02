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Дворкович сменил Ткачева в набсовете РСХБ, чтобы избежать возможного конфликта интересов

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:44 UTC+3 ЧЕРНОББИО (Италия) (Италия) 2, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера, радикально в банке меняться ничего не будет

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ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сентября. /ТАСС/. Назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича главой наблюдательного совета Россельхозбанка вместо министра сельского хозяйства Александра Ткачева было вызвано необходимостью избежать возможный конфликт интересов, сообщил журналистам Дворкович.

"Радикально меняться ничего не будет в банке, но просто мы увидели, что на рынке совокупности игроков не очень нравится, что министр сельского хозяйства там. Есть такое мнение, что может быть конфликт интересов, хотя Александр Николаевич делал все, чтобы его избегать и не участвовал в голосовании по решениям, которые влияли на группу компаний, где есть потенциальный конфликт интересов", - отметил вице-премьер.

Комментируя вопрос о докапитализации банка на 2018 года в размере 30 млрд руб., Дворкович отметил, что указанная сумма заложена в стратегию развития кредитной организации.

"Сумма на следующий год точно не будет больше, но мы посмотрим на внутренние резервы, чтобы сделать ее меньше. Я имею ввиду докапитализацию именно за счет государства", - подчеркнул он.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ. 100% банка принадлежит государству.

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