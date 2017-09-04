"Ъ": Facebook требует от компании в РФ безвозмездной передачи домена facebook.ru

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Корпорация Facebook Inc. потребовала у российского акционерного общества ЦФТ ("Центр финансовых технологий") безвозмездно отдать принадлежащий тому домен facebook.ru. Об этом в понедельник сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении соответствующее письмо американской компании от 28 августа.
В письме отмечается, что Facebook Inc. является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Использование воспроизводящего соответствующий товарный знак доменного имени facebook.ru компания называет неприемлемым и требует передать ей спорный домен до 30 сентября, сообщив до 6 сентября о результате рассмотрения претензии.
В пресс-службе ЦФТ "Коммерсанту" сообщили, что домен приобретен в 2005 году, а Facebook появился в РФ в 2008 году. "За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало", - отметили там, добавив, что письмо Facebook Inc. "находится на проработке у юристов".
По данным газеты, корпорации стал известен владелец домена, поскольку с недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы "Золотая корона", головной структурой которой является ЦФТ.