Как крупные корпорации получали права на спорные российские домены. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2017 года американская корпорация Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, потребовала от российского акционерного общества "Центр финансовых технологий" (ЦФТ) безвозмездно отдать принадлежащей ей домен facebook.ru.

ЦФТ зарегистрировала этот домен 12 мая 2005 года еще до того, как Facebook стал популярным сайтом и переехал с thefacebook.com на адрес facebook.com. С домена facebook.ru в настоящее время идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы "Золотая корона", головной структурой которой является ЦФТ. Американская корпорация настаивает на том, что ей принадлежит зарегистрированный товарный знак Facebook, и требует передать ей спорный домен до 30 сентября.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как крупные иностранные корпорации в судебном или договорном порядке получали ранее зарегистрированные в России доменные имена у киберсквоттеров. Так называют лиц, которые регистрируют доменные имена, совпадающие с названием чужих торговых марок, чтобы потом эти доменные имена перепродать или использовать в собственных целях.

Kodak.ru

Одним из первых случаев передачи российского домена иностранной фирме в судебном порядке стал веб-адрес kodak.ru.

Весной 1998 года его зарегистрировал российский предприниматель Александр Грундул. В 1999 году иск против Грундула подал американский производитель фототоваров The Eastman Kodak Company через российское представительство - ООО "Кодак".

25 апреля 2000 года Московский арбитражный суд признал права Грундула на домен, согласившись с доводом предпринимателя, что тот назвал домен не в честь компании, а в честь крепости Кодак в Запорожье. Это решение 17 января 2001 года было отменено Высшим арбитражным судом РФ. Окончательно в собственность американской корпорации домен перешел только в августе 2002 года.

Coca-cola.ru

В 1998 году петербургское ООО "Инсайт" зарегистрировало домены coca-cola.ru и sprite.ru, повторяющие названия прохладительных напитков американской корпорации The Coca-Cola Company. После безуспешных попыток связаться с владельцем доменов в 1999 году корпорация обратилась в арбитраж с иском об их принадлежности. 22 октября 2001 года Арбитражный суд Москвы поддержал требование истца, после кассаций корпорация получила домены в августе 2002 года.

Google.ru

В 2001 году адрес google.ru зарегистрировал известный российский киберсквоттер житель Дубны Денис Гледенов, а в 2002 году перерегистрировал его на свое собственное ООО "Гугл.Ру". С домена шла переадресация на его сайт www.ava.ru, в который был помимо прочего встроен поиск по интернету от американской корпорации Google.

В 2003 году корпорация подала иск в Арбитражный суд Москвы, потребовав отдать ей домен, ссылаясь на то, что ее торговый знак в России был зарегистрирован еще в августе 2000 года, а сайт предоставляет услуги, связанные с интернет-поиском. 22 октября 2003 года суд удовлетворил требования истца. 27 февраля 2004 года этот вердикт после кассационный жалобы подтвердил Федеральный арбитражный суд Московского округа. В начале апреля 2004 года домен был передан Google.

Автопроизводители

В 2003-2007 годах российские киберсквоттеры потеряли ряд ранее зарегистрированных доменных имен, совпадающих с названиями крупных автокорпораций. В 2003 году у белизской компании Gemini limited немецкие автоконцерны Audi и Adam Opel отсудили домены audi.ru и opel.ru соответственно.

В 2006 году после затяжной экспертизы, проведенной Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента, Дубненский городской суд Московской обл. удовлетворил иск автоконцерна DaimlerChrysler к Денису Гледенову, ранее зарегистрировавшему домен mercedes.ru. В 2007 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил аналогичный иск российского представительства чешской компании Skoda к ЗАО "Меганет", занявшему домен skoda-auto.ru.

Tissot.ru и alibaba.ru

В 2012-2014 годах компания Holmrook Limited, зарегистрированная на британских островах, проиграла ряд арбитражных споров за домены, в том числе tissot.ru (иск подал швейцарских производитель часов Tissot) и Alibaba.ru (китайская интернет-компания Alibaba Group). Причем в первом случае Девятый арбитражный апелляционный суд (Москвы) наложил на компанию-киберсквоттера штраф в 50 тыс. руб.

Случаи продажи доменов

В некоторых случаях домены переходили к владельцам торговых марок во внесудебном порядке. Например, по данным СМИ, в 2002 году домен nokia.ru был, предположительно, продан Арсением Краковичем финской компании Nokia за $55 тыс. В 2010 году немецкий производитель обуви Deichmann, вероятно, выкупил у Гледенова домен deichmann.ru, за который тот требовал $10,5 тыс. Во обоих случаях официально о сделках не сообщалось.