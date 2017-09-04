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Страны БРИКС договорились совершенствовать механизмы торговли и взаимных инвестиций

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:50 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Лидеры государств одобрили формирование рабочей группы по электронной торговле

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС договорились о дальнейшем совершенствовании и развитии механизмов торговли и взаимных инвестиций. Об этом говорится в Сямэньской декларации саммита глав государств "пятерки".

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"Подчеркивая значение активизации сотрудничества по вопросам торговли и инвестиций для раскрытия потенциала экономик стран БРИКС, мы договорились совершенствовать механизм торгового и инвестиционного сотрудничества и расширять масштабы взаимодействия в целях повышения взаимодополняемости и диверсификации экономик стран БРИКС", - отмечается в документе.

Стороны поприветствовали принятие рамочных программ сотрудничества, дорожных карт и основных принципов содействия торговле и инвестициям и их взаимосвязанности, а также наращивание обмена информацией, в том числе по стратегиям действий, укрепление институционного потенциала. "Эта работа будет проводиться путем активизации совместных усилий по содействию торговле и инвестициям, развития торговли услугами и электронной торговли, взаимодействия по вопросам прав интеллектуальной собственности (с учетом мероприятий по линии ведомств стран БРИКС, курирующих тематику интеллектуальной собственности), расширения экономического и технического сотрудничества, поддержки малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства", - говорится в декларации.

Лидеры также одобрили создание Сети электронных портов БРИКС, которая будет функционировать на добровольной основе, а также формирование рабочей группы государств БРИКС по электронной торговле. По инициативе Китая будет проведена Международная выставка импортных товаров в 2018 году. Лидеры БРИКС призвали деловые круги своих стран принять в ней активное участие.

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