Эксперты: разрыв Трампом торговых связей с партнерами КНДР чреват для самих США

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Воплощение в жизнь угрозы президента Дональда Трампа о полном разрыве торговых связей со странами, которые ведут дела с КНДР, поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест в США и самым негативным образом отразится на состоянии американской и мировой экономики. Такое мнение высказали в понедельник телекомпании NBC два эксперта, включая бывшего официального представителя министерства финансов США и сотрудника администрации 43-го президента США (Джорджа Буша) Тейлора Гриффина.

"Это [риторика Трампа] стремительно становится все более и более дикой. С экономической точки зрения, наиболее приемлемое в данном случае определение - это апокалипсис", - добавил он, напомнив, что КНДР торгует с более ста государствами мира, включая Россию, Индию и Китай. На КНР приходится 90% торгового оборота Пхеньяна.

"Мы говорим об угрозе мировой рецессии и разрушительных последствиях для всей мировой экономики", - убеждена Марианна Шнайдер-Петсингер из Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус) в Великобритании. "Прекращение торговли с Китаем спровоцирует торговую войну и виток протекционизма, который будет иметь неблагоприятные последствия для всего мира. Китай способен дать сдачи, чтобы отомстить, и вряд ли будет безучастно сидеть в стороне", - предупредила геоэкономист.

Оба эксперта напомнили, что в прошлом году торговый оборот между США и КНР составил $648,2 млрд, а экспорт китайских товаров и услуг обеспечивал занятостью 911 тысяч человек в Соединенных Штатах. "Если двусторонняя торговля между США и Китаем исчезнет, то прилавки американских магазинов опустеют. В универмагах "Уоллмарт" будет нечего продавать, смартфонов iPhone 8 для вас не будет", - уточнил Гриффин.

"Последует волновой эффект, который будет ощущаться везде. Представьте себе бабочку, взмах крыльев которой вызывают торнадо на другой стороне света. В данном случае мы говорим не о бабочке, а о Boeing 747, - предупредил он. "Я считаю, что в плане экономики это будет крайне болезненный урок для американского народа", - резюмировал эксперт.