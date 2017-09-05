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Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФ

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:27 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС

Министр добавил, что это также не скажется и на исполнении федерального бюджета

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "ФК Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели в РФ, так как Банк России полностью управляет ситуацией. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Ситуация, которой полностью управляет Центральный банк, - каких-то системных последствий для макропоказателей ожидать абсолютно не стоит", - сказал он.

Министр добавил, что это также не скажется и на исполнении федерального бюджета.

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Темы
Ситуация вокруг банка "Открытие"
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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