Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФ

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "ФК Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели в РФ, так как Банк России полностью управляет ситуацией. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Ситуация, которой полностью управляет Центральный банк, - каких-то системных последствий для макропоказателей ожидать абсолютно не стоит", - сказал он.
Министр добавил, что это также не скажется и на исполнении федерального бюджета.