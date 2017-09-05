Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФ

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "ФК Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели в РФ, так как Банк России полностью управляет ситуацией. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Ситуация, которой полностью управляет Центральный банк, - каких-то системных последствий для макропоказателей ожидать абсолютно не стоит", - сказал он.

Министр добавил, что это также не скажется и на исполнении федерального бюджета.