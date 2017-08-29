ЦБ определил судьбу "Открытия": одним госбанком станет больше

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Рита Шпилевская, Елена Петешова/. Банк России во вторник объявил о вхождении в капитал банка "Открытие" - системно значимой кредитной организации, занимающей восьмое место в банковской системе РФ по размеру активов. Регулятор пояснил, что деятельность банка была связана с повышенными рисками, о которых ЦБ знал давно. В результате банк сам обратился за поддержкой к ЦБ, которую и получил. Банк и все его структуры, в том числе банк "Траст", "Росгосстрах", а также сервисы "Точка" и Рокетбанк продолжат работать в штатном режиме.

"Для клиентов ничего не меняется, все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме. Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов - они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке", - заверил ТАСС управляющий директор "Открытия" Александр Дмитриев.

Как ЦБ войдет в капитал "Открытия"

Банк станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора ЦБ, который начал работу этим летом. Фонд получит 75% банка, выкупив допэмиссию акций, а нынешние собственники банка смогут сохранить 25% в банке, если ЦБ не выявит "дыру" в капитале.

"Если капитал будет признан равным нулю или примет отрицательную величину, то они полностью поражаются в своих имущественных правах до 1 рубля. Тогда Фонд консолидации становится 100% акционером банка", - рассказал на брифинге журналистам первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Полномочия исполнительных органов банка приостанавливаются и передаются временной администрации, которая будет состоять из сотрудников ЦБ и Фонда консолидации, указал регулятор. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжится, но их решения вступят в силу после согласования с временной администрацией.

По данным ЦБ, финансовое оздоровление банка "Открытие" с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора продлится от шести до восьми месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением всех обязательных нормативов.

Проблемы банка

По словам Тулина, группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. Этот процесс финансировался за счет заемных средств, а основные риски принимал на себя банк. "Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", - отметил он.

При этом ЦБ давно было известно о проблемах банка.

Одной из рискованных инвестиций банка Тулин назвал финансирование банком "Открытие" деятельности "Росгосстраха" - крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО.

"Собственники группы в декабре прошлого года сделали очередную крупную инвестицию - приняли решение приобрести "Росгосстрах". Банк фактически уже до оформления сделки приступил к финансированию текущей деятельности страховой компании. Компания в тот период времени испытывала определенные финансовые трудности, поэтому являлась удобной мишенью для поглощения. Де-факто банк стал финансировать ее деятельность путем предоставления кредитов", - сказал первый зампред ЦБ.

По его словам, фактические затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал на эти цели изрядные суммы ликвидности, хотя это не было для него смертельным шагом. "Но проблема была в том, что они решили финансовые проблемы "Росгосстраха", но сами поставили себя в очень уязвимое положение", - отметил Тулин.

Еще одной причиной ухудшения финансовой ситуации в банке "Открытие" стала санация банка "Траст", начавшаяся в декабре 2014 года, добавил зампред ЦБ Василий Поздышев. "Здесь мы имеем случай, когда санация создала определенные проблемы у самого санатора", - отметил он.

В результате, по словам Тулина, "собственники и менеджмент банка сами обратились к регулятору с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора".

Кроме того, Банк России использовал нестандартные меры поддержки ликвидности "Открытия". "Я не могу назвать ту поддержку, которую оказал ЦБ дополнительно, сверх стандартных инструментов рефинансирования, беззалоговым кредитованием, потому что там присутствовали некоторые виды нестандартного обеспечения. Я не могу это назвать беззалоговыми кредитами и депозитами. Это были дополнительные нестандартные инструменты рефинансирования", - рассказал Тулин.

Старший директор банковской аналитической группы агентства Fitch Ratings Александр Данилов считает, что банк рос слишком агрессивно, покупая активы, которые вызывали вопросы с точки зрения качества и того, как финансировались эти приобретения.

"В том числе из-за этого агентство АКРА присвоило им довольно низкий рейтинг, который не позволяет банку привлекать деньги НПФ и госструктур. Никто на рынке до конца не понимал, сколько у "Открытия" таких денег, которые ему предстоит вернуть. Поэтому рынок, вероятно, переоценил проблему, полагая, что их было очень много, хотя в реальности, как я понимаю, это было совсем не так. "Открытие" же тогда ограничились формальным комментарием, что "все хорошо". Но, судя по реакции рынка и последовавшим массовым оттокам, это было расценено как бравада", - рассказывает Данилов.

Кроме того, к проблемам "Открытия" привели "значительный уровень экономической связанности банка со своими собственниками и их аффилированными структурами". Одним из факторов могла быть агрессивная стратегия банка по слиянию и поглощению, добавляет младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

Затраты ЦБ на поддержку "Открытия" могут исчисляться сотнями миллиардов рублей, считает он: "Учитывая размеры "Открытия", суммы будут крайне большими, вероятнее всего - сотни миллиардов рублей. Примерный размер бедствия станет известен по итогам работы временной администрации". Сюда, по словам Путиловского, входят как средства на повышение финансовой устойчивости, так и на обеспечение текущей платежеспособности банка.

Отток средств клиентов

"Раскачать лодку" и послужить толчком к оттоку денег мог стать и негативный информационный фон вокруг "Открытия" в последнее время, сходятся во мнении аналитики. "Ключевой причиной послужило давление на ликвидность банка - клиентские оттоки средств в июле и августе. Они были обусловлены изменениями регуляторной среды (в отношении средств пенсионных фондов и бюджетных средств, размещаемых в банках и присвоенным рейтингом "BBB-" по национальной шкале в начале июля), а также негативным информационным фоном", - заявил ТАСС ведущий аналитик рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

Вторым триггером, по его мнению, стала ситуация с банком "Югра" в июле, породившая слухи и недоверие на локальном рынке к частным банкам, в том числе и к "Открытию".

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в начале июня понизило рейтинг банка "Открытия" до "ВВВ-", что лишило его возможности держать деньги негосударственных пенсионных фондов и средств бюджета. В июне из "Открытия" утекло более 100 млрд рублей, причем большую часть средств забрали госструктуры, следовало из ежемесячной отчетности банка.

В июле отток продолжился более резкими темпами: он составил около 615 млрд рублей, из которых физические лица забрали около 35 млрд рублей, корпоративные клиенты - 320 млрд рублей, а банки-резиденты - 260 млрд рублей. Одновременно банк в 67 раз увеличил задолженность перед ЦБ - до 338 млрд рублей. Помимо средств ЦБ, банк решил заместить отток клиентских средств сворачиванием сделок обратного репо, что привело к падению ликвидных активов банка на 40%, до 721 млрд рублей.

Отток средств физических лиц из банка "Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 139 млрд рублей, юридических лиц - 389 млрд рублей, констатировал во вторник на брифинге директор департамента системно-значимых кредитных организаций Банка России Михаил Ковригин.

Не хирургическая операция

Переход банка "ФК Открытие" под управление ЦБ - позитивная новость как для клиентов банка, так и для всего банковского сектора, подчеркнул управляющий директор банка Александр Дмитриев.

"Переход под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между владельцами "Открытия" и Банком России. Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития", - отметил он.

Для клиентов ничего не меняется, а все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме, заверил Дмитриев. "Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов - они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке, - добавил управляющий директор. - Все это также в полной мере относится к организациям, входящим в группу банка "Открытие": банку "Траст", СК "Росгосстрах", Росгосстрах банку, НПФ "Лукойл-Гарант", НПФ "Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие Брокер" и сервисам "Точка" и Рокетбанк. Все они продолжают работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов".

Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка, заявил в свою очередь первый зампред ЦБ Тулин. "Речь идет, в общем-то, о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником", - пояснил он, добавив, что регулятор рассчитывает на взлет кредитных рейтингов "Открытия" через шесть-девять месяцев.

Судьба "Росгосстраха"

Как уже упоминалось, в опасное положение "Открытие" поставило, прежде всего, финансирование одного из крупнейших игроков страхового рынка - компании "Росгосстрах" (убыток страховщика по МСФО в первом полугодии 2017 года вырос в 2,7 раза - до 23,4 млрд рублей).

В пресс-релизе о поддержке "Открытия" ЦБ указал, что компании, входящие в группу, в том числе "Росгосстрах", Росгосстрах банк и НПФ "РГС", продолжат работать в нормальном режиме.

"Это выглядит как сигнал, что ЦБ признает "Росгосстрах" в составе этой группы. Тут явно есть задача, с одной стороны, продемонстрировать, что они в составе группы и успокоить рынок, что все под контролем. С другой стороны, явные планы по финансированию "Росгосстраха" не указаны и напрямую из пресс-релиза такое намерение не следует - он достаточно лаконичный и посвящен "Открытию", а не "Росгосстраху", - рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин.

Дальнейшая судьба "Росгосстраха" зависит от убыточности портфеля ОСАГО и усилий менеджмента по управлению им, а также - от наличия и объемов дальнейшего финансирования, отмечает Янин. Его необходимый объем он оценить отказался. Для поддержания устойчивости страховщика в него планировалось вложить еще около 20 млрд рублей, рассказал источник ТАСС на страховом рынке.