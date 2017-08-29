Собственники "Открытия" сами попросили ЦБ разработать план повышения финустойчивости

Собственники "ФК Открытие" смогут сохранить 25% в банке, если временная администрация не выявит "дыру" в капитале, сообщил Тулин.

"По закону судьба имущественных прав действующих собственников будет зависеть от оценки величины капитала. Максимум, на что они могут претендовать, это 25% [акций банка] на всех, а ЦБ - не менее 75%. Если капитал будет признан равным нулю, или примет отрицательную величину, то они полностью поражаются в своих имущественных правах до 1 рубля. Тогда Фонд консолидации становится 100% акционером банка", - сказал Тулин.

Опасное положение

По словам Тулина, финансирование проблем Росгосстраха еще до покупки крупнейшего игрока на рынке ОСАГО поставило группу "Открытие" в опасное положение.

По его словам, собственники группы в декабре прошлого года сделали очередную крупную инвестицию - приняли решение приобрести Росгосстрах. Однако уже до оформления сделки банк "ФК Открытие" фактически приступил к финансированию текущей деятельности страховой компании.

"Компания в тот период времени испытывала определенные финансовые трудности, поэтому являлась удобной мишенью для поглощения. Де-факто банк стал финансировать ее деятельность путем предоставления кредитов. Фактические затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал на эти цели изрядные суммы ликвидности, хотя это не было для него смертельным шагом, - рассказал Тулин. - Но проблема была в том, что они решили финансовые проблемы Росгосстраха, но сами поставили себя в очень уязвимое положение".