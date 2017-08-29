ЦБ станет главным акционером банка "Открытие" и возьмет на себя управление

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России войдет в капитал банка "ФК Открытие" в качестве главного акционера и возьмет на себя управление кредитной организацией, говорится в материалах регулятора.
"Управление банком "ФК Открытие" полностью переходит к Банку России с последующим вхождением Банка России в капитал кредитной организации в качестве главного акционера", - отмечает ЦБ.
С 29 августа в банк "ФК Открытие" назначена временная администрация на срок до шести месяцев. "Полномочия исполнительных органов приостанавливаются и передаются временной администрации. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжаться, но их решения вступят в силу после согласования с временной администрацией", - указывается в материалах ЦБ.
Регулятор расценивает финансовое оздоровление "Открытия" как позитивное явление для рынка, сообщил журналистам первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.
"Мы расцениваем это событие (повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие") как в целом очень позитивное. Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне. Событие позитивное не только для вкладчиков, кредиторов и самого банка, но и в целом для банковского сектора и финансового рынка", - сказал Тулин.
Деятельность банка была связана с повышенными рисками, ЦБ знал о его проблемах давно, сообщил Тулин.
"Группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. Этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", - сказал он.
Тулин отметил, что деятельность банка "ФК Открытие" была связана с повышенными рисками, о чем ЦБ знал давно. "О том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер по финансовому оздоровлению, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере до моего перехода в надзорный блок (Тулин перешел на эту должность осенью 2016 года - прим. ред.)", - добавил Тулин.