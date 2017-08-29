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ЦБ станет главным акционером банка "Открытие" и возьмет на себя управление

Экономика и бизнес
29 августа, 18:53 дата обновления: 29 августа, 19:18 UTC+3

Регулятор расценивает финансовое оздоровление кредитной организации как позитивное явление для рынка

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России войдет в капитал банка "ФК Открытие" в качестве главного акционера и возьмет на себя управление кредитной организацией, говорится в материалах регулятора.

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"Управление банком "ФК Открытие" полностью переходит к Банку России с последующим вхождением Банка России в капитал кредитной организации в качестве главного акционера", - отмечает ЦБ.

С 29 августа в банк "ФК Открытие" назначена временная администрация на срок до шести месяцев. "Полномочия исполнительных органов приостанавливаются и передаются временной администрации. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжаться, но их решения вступят в силу после согласования с временной администрацией", - указывается в материалах ЦБ.

Позитивное явление

Регулятор расценивает финансовое оздоровление "Открытия" как позитивное явление для рынка, сообщил журналистам первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.

"Мы расцениваем это событие (повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие") как в целом очень позитивное. Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне. Событие позитивное не только для вкладчиков, кредиторов и самого банка, но и в целом для банковского сектора и финансового рынка", - сказал Тулин.

Повышенные риски

Деятельность банка была связана с повышенными рисками, ЦБ знал о его проблемах давно, сообщил Тулин.

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"Группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. Этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", - сказал он.

Тулин отметил, что деятельность банка "ФК Открытие" была связана с повышенными рисками, о чем ЦБ знал давно. "О том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер по финансовому оздоровлению, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере до моего перехода в надзорный блок (Тулин перешел на эту должность осенью 2016 года - прим. ред.)", - добавил Тулин.

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