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Тосунян: ЦБ предвосхитил очередной стресс банковской системы решением по "Открытию"

Экономика и бизнес
29 августа, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Президент Ассоциации российских банков назвал поддержку банка ярким примером того, как должен поступать регулятор

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение Центробанка о поддержке банка "ФК Открытие" позволит избежать стресса для банковской системы и клиентов банка. Такое мнение озвучил ТАСС президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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"Это означает, что очередного стресса для банковской системы не будет. ЦБ предвосхитил очередной стресс, который бывает, когда банк не поддерживают, когда банк идет по не самому приятному пути и это отражается на его клиентах, контрагентах и всей банковской системе", - сказал он.

Банк России во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "Открытие" вводится временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

Тосунян охарактеризовал это решение как грамотное и правильное, и назвал его "ярким примером того, как должен поступать ЦБ".

"На то и существует регулятор, который является кредитором в последней инстанции и который должен в самых крайних случаях ситуацию стабилизировать именно путем поддержки. А уже потом выяснять, по какой причине, кто из персонала, инвесторов и действующих лиц виновен в том, что возникла нестабильность. Главное - поддержать банк, чтобы нестабильность не давала потом эффекта на других участников системы", - рассуждает Тосунян.

По его мнению, негативный информационный фон вокруг банка, сложившийся в последнее время, не имел прямой связи с решением регулятора о поддержке банка. "Информационные атаки - это проявление культуры некоторых участников рынка, которые больше характеризуют их, чем тот банк, у которого возникли проблемы", - считает он.

По данным ЦБ, отток средств юрлиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физлиц - 139 млрд рублей. Банк является системно значимым, отмечается в пресс-релизе ЦБ, занимает 8 место в банковской системе РФ по активам.

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