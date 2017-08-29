Тосунян: ЦБ предвосхитил очередной стресс банковской системы решением по "Открытию"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение Центробанка о поддержке банка "ФК Открытие" позволит избежать стресса для банковской системы и клиентов банка. Такое мнение озвучил ТАСС президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Это означает, что очередного стресса для банковской системы не будет. ЦБ предвосхитил очередной стресс, который бывает, когда банк не поддерживают, когда банк идет по не самому приятному пути и это отражается на его клиентах, контрагентах и всей банковской системе", - сказал он.

Банк России во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "Открытие" вводится временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

Тосунян охарактеризовал это решение как грамотное и правильное, и назвал его "ярким примером того, как должен поступать ЦБ".

"На то и существует регулятор, который является кредитором в последней инстанции и который должен в самых крайних случаях ситуацию стабилизировать именно путем поддержки. А уже потом выяснять, по какой причине, кто из персонала, инвесторов и действующих лиц виновен в том, что возникла нестабильность. Главное - поддержать банк, чтобы нестабильность не давала потом эффекта на других участников системы", - рассуждает Тосунян.

По его мнению, негативный информационный фон вокруг банка, сложившийся в последнее время, не имел прямой связи с решением регулятора о поддержке банка. "Информационные атаки - это проявление культуры некоторых участников рынка, которые больше характеризуют их, чем тот банк, у которого возникли проблемы", - считает он.

По данным ЦБ, отток средств юрлиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физлиц - 139 млрд рублей. Банк является системно значимым, отмечается в пресс-релизе ЦБ, занимает 8 место в банковской системе РФ по активам.