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Moody’s: вмешательство ЦБ в ситуацию с банком "Открытие" было лишь вопросом времени

Экономика и бизнес
29 августа, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Основной причиной случившегося аналитики агентства называют отток клиентских средств

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Участие ЦБ в повышении финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" было вопросом времени, считает ведущий аналитик рейтингового агентства Moody’s Петр Паклин.

"Открытию" удалось выдержать отток клиентских средств в размере 18% ресурсной базы в июне-июле. Поскольку в августе, мы полагаем, оттоки клиентских средств продолжались, вмешательство ЦБ было лишь вопросом времени", - сообщил он ТАСС.

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Банк России во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" вводится временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

По мнению аналитика, ключевой причиной решения ЦБ послужило давление на ликвидность банка, в первую очередь, отток клиентских средств в июле и августе. Он был обусловлен изменениями регуляторной среды, а также негативным информационным фоном вокруг кредитной организации.

"Я бы сказал, по времени совпали несколько факторов. Во-первых, это регулятивные изменения в отношении средств пенсионных фондов и бюджетных средств, размещаемых в банках, а также присвоенный [агентством АКРА] рейтинг BBB- по национальной шкале в начале июля, которые послужили толчком к оттоку клиентских средств. Второй триггер - это ситуация с банком "Югра" в том же месяце, породившая слухи и недоверие на локальном рынке к частным банкам и, в том числе, к "Открытию". Дальше сложившийся информационный фон только усугублял ситуацию", - пояснил Паклин.

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Избежать вмешательства ЦБ банку вряд ли удалось бы, несмотря на почти беспрецедентную стойкость к потере почти пятой части ресурсной базы. "Среди крупных банков таких прецедентов в истории очень мало", - признал аналитик. Однако регуляторные изменения банк вряд ли мог скорректировать, как и информационный фон. "Думаю, это было практически невозможно из-за ежедневных статей и заметок в прессе", - резюмировал он.

Отвечая на вопрос, сколько может продлиться финансовое оздоровление банка, он ответил, что коротких сроков ожидать не стоит, "обычно это занимает несколько лет".

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