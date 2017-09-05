За восемь месяцев Китай поставил на Ямал товаров на $3 млрд

ТАСС, 5 сентября. Объем импорта из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) за восемь месяцев 2017 года составил $3 млрд. Это более 75% от общего объема импорта арктического региона, итоги внешней торговли озвучили журналистам во вторник в пресс-службе Ямало- Ненецкой таможни.

"Внешнеторговый оборот составил $4 млрд, более 97% которого составляет импорт. Основные поставки осуществлены в ЯНАО из Китая - это порядка $3 млрд, а это 75,7% от общего объема импорта. На втором месте Индонезия, затем Бельгия", - сказали в пресс-службе, добавив, что в регион поставляют оборудование и механические приспособления, электрические машины и транспортные средства.

В таможне отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот ЯНАО увеличился в 3,8 раза. "А также количество участников внешнеэкономической деятельности выросло на 50%, количество стран-импортеров - на 44,4%. Рост показателей связан с совершением таможенных операций в морском и воздушном пунктах пропуска через госграницу в поселке Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года на Ямале зафиксирован резкий скачок внешней торговли с Китаем. Импорт увеличился в 19 раз, годовой товарооборот с этой страной превысил $3,8 млрд.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первую очередь завод планируется запустить в декабре 2017 года, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

Закончено строительство морского порта Сабетта на берегу Карского моря. За первый квартал 2017 года оформлено 17 международных заходов судов по СМП. 28 марта в морской порт Сабетта впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом СПГ, это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".