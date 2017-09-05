Глава РФПИ: эскалация конфликта вокруг КНДР может привести к дестабилизации рынков

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Эскалация конфликта вокруг КНДР может привести к дестабилизации международных рынков, но инвесторы надеются на разумный компромисс, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Любая эскалация конфликта приведет к очень серьезной дестабилизации рынков и будет иметь очень значимые последствия для региона. Большинство инвесторов надеются, что будет найден правильный подход к конструктивному диалогу", - заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что в этой ситуации особое значение приобретает экономическое взаимодействие с Южной Кореей, которое, по мнению Дмитриева, "можно было бы усилить".
"Безусловно, все больше и больше инвесторов обращают внимание на развитие этой ситуации, она развивается очень стремительно, но при этом все надеются, что в ходе диалога и разумных переговоров будет найдет разумный компромисс", - заявил глава фонда.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.