Мусоросжигательный завод в Татарстане планируют ввести в строй к концу 2022 года

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Мусоросжигательный завод в Казани (Татарстан), строительство которого планируется начать в конце 2017 года, должен быть введен в декабре 2022 года. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров Татарстана.

"Строительство в Казани в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" мусоросжигательного завода Hitachi Zosen Inova проектной мощностью 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год с выработкой 55 МВт электроэнергии, срок исполнения - декабрь 2022 года", - говорится в документе.

Ранее министр природы и экологии РФ Сергей Донской говорил, что на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. "Речь идет о новых технологиях, мусоросжигание было 10-15 лет назад. На сегодняшний день в терминологии применяется "термическая обработка" - это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов", - пояснял он.

Как сообщал ТАСС, ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе и даст дополнительные рабочие места. Ранее общественники и активисты выходили в Казани на митинги и выступали против планируемого строительства мусоросжигательного завода в Казани.