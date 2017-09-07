Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой вступит в силу 21 сентября

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БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Соглашение между Евросоюзом и Канадой о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) вступит в силу 21 сентября. Об этом на пресс-конференции в четверг в Брюсселе заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.
"Соглашение вступит в силу 21 сентября, и все страны-члены знают об этом", - сказала она.
Документ между ЕС и Канадой о создании зоны свободной торговли был подписан 30 октября прошлого года на саммите ЕС - Канада в Брюсселе. Свои подписи под документом поставили тогда председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады.
Европарламент 15 февраля утвердил договоренность по CETA. Документ рассматривается в ЕС как прототип для гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP, переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности, со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.