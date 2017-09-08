WSJ: Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых смартфонов iPhone, анонс которых должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Apple летом столкнулась с непредвиденными трудностями при сборке смартфонов новой версии. Из-за этого начало производства iPhone было перенесено на месяц. Как отмечает газета, компания Foxconn, являющаяся подрядчиком Apple и собирающая для нее технику, вынуждена была нарастить производственные мощности на своем заводе в Чжэнчжоу.

Однако этого, по словам газеты, может быть недостаточно. В связи с этим потребители, которые оформят заказ на новинку, могут столкнуться с задержками при доставке смартфонов.

Apple проведет презентацию своих новых устройств 12 сентября. Как ожидается, компания представит в том числе и новую версию iPhone.

Основанная в 1976 году Apple производит также планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.