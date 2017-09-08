Минфин надеется направить проект об ИПК в Госдуму в течение 2-3 месяцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ надеется разработать и направить на обсуждение в Госдуму проект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в течение 2-3 месяцев, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

"Мы продолжаем надеяться, что в 2019 г. он [закон об ИПК] вступит в силу, для этого нам надо двигаться достаточно активно. Мы надеемся внести базовый закон в этом [осеннем] сезоне", - сказал он.

Ранее сообщалось, что заинтересованные министерства и ведомства при обсуждении концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приняли решение перейти от механизма автоподписки к авторегистрации граждан в системе ИПК.

Предыдущая версия концепции ИПК предусматривала участие граждан в системе "по умолчанию": предполагалось, что работодатель будет делать гражданину предложение об участии в ИПК, и если в течение полугода работник не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим в систему.

Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Против автоподписки выступал Минтруд: по мнению ведомства, такой "квазиобязательный" формат участия в ИПК ударит по гражданам с низкими доходами.