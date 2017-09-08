Медведев: для России критически важна готовность к технологической трансформации в мире

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Для России критически важна готовность к технологической трансформации в мире, госаппарат обязан перевести все типовые, рутинные, сервисные операции в "цифровой" вид. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей. Для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости. А также модернизации государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в "цифровой" вид", - поставил задачу премьер-министр.
Он отметил, что "цифра - это одновременно и колоссальный прорыв, и колоссальный вызов". "Это хорошо видно на примере того же финансового сектора. Технологии распределенного реестра (блокчейн - прим. ТАСС) - криптовалюты, смарт контракты - с одной стороны - расширяют возможности рынка, а с другой - отсутствие общих правил использования этих инструментов ставит те же самые рынки под угрозу. Поэтому сегодня крупнейшие глобальные банки уже договариваются о совместной работе в этой сфере. Российское банковское сообщество также начинает вырабатывать здесь свои подходы", - сказал глава кабмина.
Медведев подчеркнул, что правительство приняло программу "Цифровая экономика", которая охватывает все сферы жизни. "Собираемся подробнее обсудить повестку на форуме "Открытые инновации", который пройдет 16-18 октября в инновационном центре "Сколково". Приглашаю принять в нем участие всех, кому это интересно", - сказал премьер-министр.