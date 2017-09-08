Медведев осмотрел на финансовом форуме экспозиции Минфина и правительства Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию в Манеже, подготовленную к Московскому финансовому форуму. Он побывал на стендах Министерства финансов РФ и правительства Москвы, которые выступают организаторами форума.

Глава финансового ведомства Антон Силуанов продемонстрировал председателю правительства интерактивные стенды, на которых представлена история Минфина (в 2017 году ведомству исполняется 215-лет), а также экономические модели развития страны. На стенде правительства столичный мэр Сергей Собянин познакомил Медведева с основными экономическими показателями Москвы, среди которых увеличение доходов бюджета города.

Глава кабинета министров зашел и на стенд российской горнорудной компании "Алроса" и Гохрана России. Руководитель Гохрана Андрей Юрин представил премьер- министру разрабатываемую единую информационную систему, позволяющую получать данные о драгоценных камнях от их добычи до прилавков ювелирных магазинов. Медведев поинтересовался, насколько серьезна проблема распространения синтетических алмазов. Юрин отметил, что это весьма актуальный вопрос на сегодняшний день во всем мире.

По его словам, "в синтетических алмазах ничего плохого нет", но покупатель должен знать, за что он платит деньги. Руководитель Гохрана сообщил, что в этом учреждении уже используются новейшие разработки, позволяющие отслеживать путь драгоценных камней и металлов. В перспективе, по его мнению, в России может быть создана единая информационная система как внутри страны, так и за ее пределами. Она будет полезна не только специалистам, но и любому покупателю, который по Quick Response Code (QR-коду) через любой мобильный телефон или другой гаджет мгновенно получит полную информацию о ювелирном украшении.